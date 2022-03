Las tropas rusas ocupan la central nuclear de Zaporiyia en Ucrania

Un fantasma recorre Europa. El fantasma de Chernóbil. Las tropas rusas han tomado la central nuclear ucraniana de Zaporiyia , la mayor de Europa, según ha informado el regulador nuclear estatal de Ucrania. No obstante, lo han hecho a sangre y fuego, después de feroces ataques en las inmediaciones y un bombardeo que ha llegado a provocar un incendio en las instalaciones. Una intervención que los principales líderes mundiales ya han condenado con severidad .

No obstante, el organismo ha confirmado que el personal de la planta controla el estado de los bloques y garantiza su correcto funcionamiento. Así, los reactores de la central permanecen intactos y no se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual, según ha precisado el regulador. Especialistas de este organismo están en contacto con los ingenieros de la planta atómica. Tampoco se han contabilizado víctimas mortales, de momento, durante los ataques.

“Los reactores de la central permanecen intactos, existen daños en el edificio del compartimiento del reactor de la unidad de potencia No. 1, que no afectan a la seguridad del reactor. Los sistemas y elementos importantes para la seguridad de la central nuclear están funcionando. No se han registrado cambios en el estado de radiación en el momento actual”, se recoge en el informe.