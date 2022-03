Macron, "preocupado y pesimista", pide a Europa prepararse para lo peor

picture alliance via Getty Images

Macron ha reconocido que dada la situación “Europa debe estar a la altura. Europa está unida frente a esta guerra y eso es muy importante”. Después de más de dos semanas de conflicto, el líder francés y actual ‘presidente’ rotatorio de la UE tira de pragmatismo y asegura que mantendrá el contacto con Putin, con el que ha hablado en repetidas ocasiones en este tiempo , pero siendo “honesto” no cree que lograr un alto el fuego “en las próximas horas sea un escenario realista”.

Su tono no es diferente al empleado en anteriores declaraciones públicas difundidas por el Elíseo francés. El pasado jueves, nada más colgar con el líder ruso confesó que “lo peor está por venir”. “Los días que vienen probablemente serán más y más duros”, recogía un comunicado de su gabinete de prensa.

Los objetivos del encuentro informal en Versalles

Esta cita también tratará la petición formal de adhesión a la UE que ha lanzado Ucrania: ”¿Podemos abrir un proceso de adhesión con un país en guerra? No lo creo”, sostuvo no sin reconocer que hay que enviar una “señal fuerte” a los ucranianos y dejar claro que no se le cierra la puerta de forma definitiva.