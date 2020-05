Sanidad ordena retirar las mascarillas donadas por 'Spiriman' a varios hospitales por ser "de dudosa eficacia"

El sindicato CSIF ha informado este jueves de que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha ordenado la retirada de un nuevo modelo de mascarillas de “dudosa eficacia” en la categoría FFP2 que están usando profesionales sanitarios que luchan contra el coronavirus y que procederían de una donación particular.



Según un comunicado de CSIF, se trata del producto denominado Mascarillas INUAN KN95 y, en este caso, no han sido proporcionadas por la Subdirección de Compras ni por las centrales de compras provinciales del SAS, ya que tienen como origen una donación particular.



Estas mascarillas “dudosas” han sido utilizadas en dos hospitales malagueños, el Regional y el Clínico, y también han sido localizada en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, aunque no está confirmado que se hayan usado en este centro.

Según explica Granada Hoy, estas mascarillas son las que donó la asociación Justicia por la Sanidad, presidida por el polémico médico granadino Jesús Candel, popularmente conocido como Spiriman.

De hecho, Candel ha publicado un vídeo en su cuenta de YouTube quejándose a su manera de que no se usen sus mascarillas.