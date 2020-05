“Ya no me atrevo a hablar”, contesta Eiros cuando se le pregunta por las posibilidades de una segunda onda epidémica . “Hemos metido tanto la pata que este virus ha servido como llamada a la humildad”, afirma.

A sus 61 años, José María Eiros todavía se emociona cuando recuerda su ingreso por Covid-19 en el mismo hospital en el que trabaja. El virus le provocó una neumonía bilateral que lo mantuvo dos semanas en cama. “No me ha llevado por delante de milagro”, dice.

En esos días de aislamiento, Eiros no ha dejado de pensar en lo bueno y lo malo de esta crisis, sobre todo en lo segundo, y en cómo subsanar los errores cometidos y la falta de previsión. “A mí me toca entonar el mea culpa; metí la pata como todos, como humanos que somos”, recuerda Eiros. “Luego estuve ingresado y enfermo, y eso me dio tiempo a estar aislado, a pensar. He visto con mucho dolor cómo se morían compañeros de la planta y cómo el virus ha hecho tanto daño. Esto me entristece mucho”, lamenta. “Tengo la sensación de que tendremos que reparar a la humanidad con algo. Tenemos que revisar lo que hemos hecho mal y diseñar estrategias que nos permitan ayudar de verdad”, sostiene este médico.

De su paso por el hospital, siempre le acompañarán el recuerdo de “las muertes, la letalidad, los compañeros ingresados y la soledad tremenda”; pero, también, “lo heroico de muchas personas anónimas”, dice. Eiros habla del “cariño y la dedicación” con los que ha sido tratado por unas personas anónimas, principalmente enfermeras, que no sabían que él era jefe del hospital o médico siquiera.