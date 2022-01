Pablo Iglesias, a la ministra Margarita Robles: "¿Usted se cree que la gente es tonta?"

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, ha cargado duramente contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su actuación ante la situación conflictiva que se vive en Ucrania con Rusia.

Su Ministerio anunció este jueves el envío de buques y aviones a la zona dentro del marco de la actuación de la OTAN en la región.

Lo hizo asegurando que “la posición de todos los países es clara y Rusia no puede decirle a ningún país lo que tiene que hacer”.

La ministra aseguró que la OTAN “va a proteger y defender la soberanía de cualquier país que quiera entrar”, pese a que Ucrania no es miembro de la Aliazna Atlántica.

En un acto en Valladolid en apoyo al candidato de Podemos a las elecciones en Castilla y León, Pablo Fernández, Iglesias ha criticado a la titular de Defensa.

Tras asegurar que no es cierto que la geopolítica sea una cuestión de “ideología” sino que lo es de “intereses de Estados y de empresas”, el exvicepresidente del Gobierno ha señalado a Robles:

“Hemos escuchado a la ministra de Defensa decir algo que yo creo que los electores del PSOE no se creen y es que la OTAN nació para defender la paz, al colectivo LGTBI, los derechos humanos, la democracia, la Sanidad Pública. Es como, ¿usted se cree, ministra, que la gente es tonta? ¿Que la gente en España se cree que la OTAN es algo distinto a una alianza militar para proteger intereses de los EEUU, que en la época de la Guerra Fría concernía a los intereses también de las potencias occidentales europeas, y que sin embargo ahora lo que se está jugando aquí es si Europa pinta algo en la negociación o no? Porque eso es lo que se está jugando, ¿eh? En Bruselas de lo que se habla es de que los europeos queremos negociar. Alemania quiere negociar, Francia quiere negociar. Europa no tiene el más mínimo interés en que haya una confrontación militar en suelo europeo con una potencia que tiene armas nucleares. ¿Se piensan que la gente no entiende esto, que es peligroso ir a la guerra con Rusia, que es una potencia nuclear?”.