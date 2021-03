Lo que supone políticamente el bombazo de Pablo Iglesias

En total secreto se lo había comunicado poco antes a Pedro Sánchez. La marcha de Iglesias supone la primera gran crisis de la coalición. El plan que le ha propuesto el líder de UP al socialista: que Yolanda Díaz pase a ser la vicepresidenta segunda del Gobierno (manteniendo la cartera de Trabajo) y que su ‘número dos’, Ione Belarra, pase a ser la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030

No se lo esperaba nadie, un auténtico terremoto político. Este lunes saltaba la NOTICIA: Pablo Iglesias se lo ha pensado y deja el Gobierno de coalición que tanto le costó, un salto para luchar por la Comunidad de Madrid y que supone remover todos los cimientos de la política española.

Hace diez años Pablo Iglesias gritaba en la Puerta del Sol. Era el incipiente 15-M. Y una década después quiere volver al mismo lugar, pero esta vez como presidente de la Comunidad de Madrid en las elecciones convocadas por Isabel Díaz Ayuso. Entonces no se imaginaba que intentaría ese regreso renunciando a unos de sus sueños: estar en el Gobierno de la nación. ¡Y sacude toda la política española!

La marcha de Iglesias… es la marcha de Iglesias en el Gobierno. Es el alma de Unidas Podemos, el líder indiscutido, el único que puede hablar de ‘tú a tú’ a Pedro Sánchez. El “cabezón”, como le llama María Jesús Montero. El que pelea cada ley, el que mueve todos los hilos, el que da la última palabra por parte de UP en el Ejecutivo central (y en todo lo que sea del partido). Cualquier negociación que hay dentro de la coalición, como explican fuentes socialistas, pasaba por él. Sus enviados salían de la sala y lo llamaban para consultarlo.

Iglesias no tiene término medio: o lo aman o lo odian. Y dentro del Gobierno no tenía precisamente muchos adoradores, siendo su principal muralla la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Pero la relación también era mala con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Su salida hará respirar a más de un socialista… e incluso al presidente del Gobierno. Los dos no es que sean amigos íntimos, aunque mantienen una relación “cordial”, según explicaba el propio Iglesias. Cuando había un problema, al final lo solucionaban en privado los dos, en reuniones sin cámaras en La Moncloa.