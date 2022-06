350 años de Pedro el Grande, el adorado referente que Putin quiere copiar

OLGA MALTSEVA via Getty Images

Año 1999. El dominical del diario norteamericano The New York Times entrevista por primera vez a Vladimir Putin , aspirante a suceder a Boris Yeltsin en la presidencia de Rusia. Le preguntan que a qué político patrio le gustaría parecerse. Respuesta: “Quiero ser una versión humanitaria de Pedro el Grande , mi Gobierno será el que abrirá el país a la influencia del mundo, una Rusia más dulce y más dinámica que nunca”.

“En realidad, todos los mandatarios rusos desde entonces han querido ser como él, lo que pasa es que lograrlo es muy difícil. Putin lo tenía entre sus retos y ahora, aplicando una mentalidad que cae en la brutalidad, trata de emularlo. Es justo el rasgo que era mejor que no copiara”, resume Daniel Meskens, investigador del Instituto de Estudios Rusos de la Universidad de Lovaina . Porque Pedro el Grande era también grande en perversión, en crueldad, en tiranía.

Un zar que no iba para zar y fue el mayor de los zares

Hijo del Zar Alexis y de su segunda esposa, Natalia, Pedro nació en 1672. Tenía por delante a dos hermanos y a una hermana, hijos de la primera esposa de su padre, por lo que mucho tenía que correr la línea sucesoria para tener cargo alguno. Pero corrió. El niño que se criaba en el campo y en los barrios populares de Moscú, sin una educación muy formal y al que fascinaban los trabajos manuales se vio de pronto envuelto en una crisis dinástica formidable: en 1682 murió su hermanastro, Fiódor III, pero no tenía descendencia. Iván l seguía en la carrera al trono, pero era un crío discapacitado mental y físicamente, por lo que los nobles y la Iglesia Ortodoxa escogieron a Pedro, saltándose además a la mujer de la familia, la zarina Sofía.

La joven, viéndose desplazada, se ganó la confianza de los cuerpos policiales y dio un golpe de mano, proclamándose regente de una monarquía doble formada por Pedro e Iván. Dos menores sentados en un trono que tenía la espalda hueca para que ella se pusiera a escuchar todos los asuntos de estado. A los 17 años, después de años de sentirse desplazado y ver cómo sus allegados y colaboradores desaparecían con violencia, Pedro peleó por la corona. Iván no era un obstáculo, pero sí Sofía, así que cortó la cabeza a los partidarios de su hermana (a algunos, personalmente) y a ella la mandó a un convento, donde la neutralizó. A su madre la puso de regente.

Heritage Images via Getty Images

YURI KADOBNOV via Getty Images

En 1721 fue proclamado Padre de la Patria y Emperador de todas las Rusias. Y así comenzó su otra faceta esencial, la de los cambios internos, rupturistas y modernizadores, por los que los historiadores acaban absolviéndolo de sus pecados sanguinarios. A saber: cambió el calendario para adaptarse a Occidente; obligó a las clases altas a vestir a la europea, con multas para quien no se afeitara bigote y barba, incluso; liberó a las mujeres de la obligatoriedad de ocultar su rostro y les permitió tener un papel más activo en la vida social; creó los primeros institutos superiores, las primeras academias de ciencias y de arte (sobre todo centradas en San Petersburgo , la ciudad que él mismo fundó, mirando al oeste y bautizada con su nombre; no hay más que pasear por las salas del Hermitage y ver lo que ), y pagó viajes a jóvenes nobles para que aprendieran fuera y así hacer cuajar un equipo de asesores potente, entre otras cosas.

También de metió con lo intocable: la Iglesia y las clases. Decidió que el zar debería ser quien mandase, por lo que reemplazó al líder tradicional ortodoxo por un consejo de diez clérigos nombrados a su antojo. En el plano social, estableció una tabla de rangos para situar a cada persona según “sus méritos y servicios al Imperio”, no su cuna, su herencia y su procedencia. Los tradicionalistas, empezando por su mujer, se le echaron encima, acusándolo de acabar con las tradiciones rusas en lo social, lo cultural y lo espiritual, pero no dio marcha atrás.

Añadiendo impuestos para sus planes y levantando palacios estaba cuando le sobrevino la muerte, apenas tres años después de estrenar el título de emperador. Una infección de vejiga se lo llevó por delante, aunque sus palmeros dijeron que había empeorado, en realidad, tras tirarse a unas aguas heladas para salvar a un soldado. Una versión que no corroboraron ni la autopsia ni los cronistas de la época. Su cuerpo, esa mole de dos metros con cabeza y manos diminutas, coronada de pelo negro y mechón rojo, descansa en la catedral de Pedro y Pablo, en su ciudad.

El eco en Putin

Este zar despótico y brutal, alcohólico y excesivo, sirve de ejemplo a Putin, que llena despachos y pasillos con sus cuadros y estatuas. Quiere regresar a las fronteras de los Romanov, esas que crecían 142 kilómetros cuadrados al día, dice Montefiore. No le importa repetir sus métodos bárbaros. Otra cosa es su aperturismo.

“Putin siempre ha dicho que la causa de Pedro el Grande sigue viva y le inspira. Es una manera de hablar propia de la narrativa nacionalista, romántica, que no es nueva. El expansionismo es determinante en la identidad nacional rusa y se acentúa en su líder. Putin, como el zar, entiende que crecer no sólo es poder, sino seguridad para un país que ahora no tiene fronteras naturales y cuyas salidas al mar, tan complejas de lograr, deben ser protegidas”, señala Daniel Meskens.