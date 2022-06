Por qué ha ‘pinchado’ Vox en Andalucía

Macarena Olona se había puesto el traje de flamenca , el mantón y la flor para pasearse por Andalucía, se había montado en un caballo y fotografiado con toreros, se empadronó in extremis en Salobreña (Granada) y forzó su acento , pero tanto sus resultados el 19-J como los análisis de expertos muestran que su campaña no ha calado entre los andaluces. Los motivos son diversos.

“El efecto Macarena Olona no ha sido el efecto esperado”

Al ser entonces Vox una novedad desconocida, Ana Salazar opina que no se deberían usar aquellas elecciones como referencia para analizar las actuales, sino que en todo caso habría que compararlas con los resultados de las últimas generales. En ese caso, vemos que en noviembre de 2019 Vox obtuvo un total de 869.909 votos, 376.000 menos que Olona este domingo. “El efecto Macarena Olona no ha sido el efecto esperado”, constata la politóloga.

“La gente empieza a rechazar tanta polarización”

Pascual estima muy revelador el caso de Vox con la flamante vicepresidencia de Castilla y León. “En la gestión pública diaria, mucha gente ve que no son merecedores de la confianza para darles poder en otras comunidades autónomas”, apunta el profesor. “Como detrás no hay una ideología concreta y no ofrecen soluciones para los problemas reales, cuando los populismos llegan al poder se acaban agotando. La sociedad es lo suficientemente madura para entender que su discurso no cumple con la realidad”, señala Pascual.