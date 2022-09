Putin anuncia una "movilización militar parcial" y acusa a Occidente de querer destruir Rusia

Yuri Kochetkov via AP

Vladimir Putin ha dado un golpe sobre la mesa. La guerra en Ucrania se ha estancado -pensaba finiquitarla en 48 horas cuando lanzó la invasión, el pasado 24 de febrero- y Kiev logra reconquistar territorios a pasos agigantados, día a día. Por eso, esta mañana, en su primer discurso desde aquella noche fatídica, ha anunciado una “movilización militar parcial”, de la que aún se desconocen números. Es lo más cerca que está de una declaración formal de guerra, aunque no ha nombrado esta palabra y por eso no está claro si ha cambiado la actual denominación de “operación militar especial”.

El proyecto, que incluye los conceptos “movilización”, “ley marcial” y “periodo de guerra”, anteriormente no mencionados en el Código Penal ruso, será revisado este miércoles por el Consejo de la Federación -la Cámara Alta rusa- de cara a su aprobación y envío al presidente para su ratificación. Lo que por ahora no está prevista es una movilización general, dijo ayer el presidente del Comité de Defensa de la Duma de Estado, Andrei Kartapolov. De hecho, el anuncio de Putin no supone ir a por todas, sino dar un paso intermedio, lo que evidencia que aún hay dudas en el Kremlin sobre cómo llevar esta guerra.