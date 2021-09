Qué es un delito de odio

En el caso de la manifestación neonazi, la Fiscalía ya ha entrado en acción para cumplir su cometido. Eso sí, el Ministerio Público tiene su actividad delimitada: “En términos generales, la Fiscalía puede investigar. Para saber si hay un delito o no, lo primero que hay que saber es lo que ha pasado. Hasta ahí puede llegar la Fiscalía: tratar de averiguar qué es lo que ha pasado. A partir de ahí, ver si lo que ha pasado puede encajar en lo que el Código Penal castiga como delito de odio. Hay que tener en cuenta que este no consiste en odiar. Eso no es delito”, aclara el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

Su colega Ignacio González Vega, magistrado experto en cooperación judicial internacional y exportavoz de Jueces y Juezas para la Democracia también detalla el papel del Ministerio Público. “La Fiscalía, lo que procedería, sería que abriera diligencias preprocesales y tratar de depurar los hechos: si podrían ser constitutivos de un delito de odio o no. Si estamos ante libertad de expresión o delito de odio. Algo que, por lo que vi de la información que se ha dado este fin de semana, podría ser imputable; que aparezcan unas personas en un barrio icónico del movimiento LGTBI diciendo que hay que echar a las personas por la orientación sexual podría ser [delito], desde luego”.

El quid es el contexto en el que se desarrollaron los cánticos. Lo cierto es que la Delegación del Gobierno puede impedir una marcha si esta es convocada con el fin de incentivar el odio, pero el leitmotiv de la manifestación neonazi era otro. “El artículo 22 de la Constitución habla del derecho de manifestación, pero tiene unos límites. El problema es que en este caso, según ha explicado Delegación, la manifestación tenía una finalidad: contra la agenda 2030. La clave está en que en el transcurso de la manifestación se produjeron ese tipo de expresiones y de consignas contra una minoría”, recalca González Vega.

Los escenarios

Ante ese escenario, cabe preguntarse si convocar la manifestación para un fin que no impida su autorización y luego encaminarla a otro es una táctica. “Es lo que habrá que investigar. Si estaba previamente consensuado que al pasar por el barrio de Chueca se lanzaran esas expresiones o si se lanzaron de manera espontánea. Eso es fundamental para determinar la autoría. Hay que saber si los responsables de la manifestación lo tenían en concierto previo o fue espontáneo. Y no solo para determinar si hay delito de odio o no, sino para saber si los organizadores de la marcha tienen algún tipo de responsabilidad. Supongo que su defensa irá por ahí: decir que surgió de manera espontánea al atravesar las calles de Chueca. Y que no era lo que tenían previsto”, detalla González Vega.

La propia delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, habló directamente de “engaño” de los convocantes. “Hay un derecho constitucional, que es derecho de manifestación. La asociación de vecinos de Canillejas presentó esa solicitud de manifestación contra la Agenda 2030 del Gobierno. También habían convocado otras manifestaciones anteriores en su distrito, con apenas 50 personas, poca convocatoria, sin ningún tipo de altercados. El sábado tampoco hubo ningún tipo de altercado. Por tanto, la Delegación no autoriza, sólo puede prohibir y no tenía en su mano ninguna posibilidad de prohibir esta”, esgrimió.

La delegada, no obstante, está a la espera del informe policial con el que su equipo acudirá a la Fiscalía. Por el momento, según informa Efe, la Delegación impondrá una sanción administrativa de 600 euros, el máximo que permite la ley, a los dos organizadores de la marcha. Además de la sanción a cada uno de los organizadores, la Delegación también ha incoado expediente sancionador de 800 euros a seis de los participantes en la marcha por un delito contra la Ley de Seguridad Ciudadana, ya que portaban seis bengalas, cinco palos de distintos tamaños y un puño americano.

El magistrado de Jueces y Juezas para la Democracia explica qué puede pasar en ese caso: “Si su defensa va por ahí, puede anular que se les impute el delito porque no sean responsables. Si los organizadores dicen que no hubo un concierto previo para lanzar las consigas y si no hay pruebas de ese concierto previo, no se podrá dirigir la acción penal contra ellos. Y habría que identificar en su caso a esas personas que lanzaron esas consignas. Y eso es más complicado”, zanja.