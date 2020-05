Yolanda Díaz al PP: "Ustedes no son de ERTEs, son de despidos masivos"

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reprochado este martes el cambio de actitud de los representantes del PP, que han pasado de no apoyar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) a defender su permanencia cuando termine el estado de alarma.

“Lo hemos hecho con grandes dificultades, con un PP que no ha votado a favor de los ERTE que ahora reclama, que no ha votado a favor de los subsidios a los desempleos de los temporales. ¿Saben por qué? Porque ustedes no son de ERTE, son de despidos masivos, son de devaluar los salarios, son de echar la gente a la calle. Le pido un favor: no hagan política con la desesperación de la gente”, ha respondido Díaz a la senadora Ana Isabel Alós en la sesión de control al Gobierno en el Senado.