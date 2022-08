Zaporiyia en la diana: Kiev y Moscú se acusan de preparar ataques de bandera falsa

La central nuclear de Zaporiyia, en Ucrania, está en la diana de las preocupaciones. Afectada por los ataques rusos, ahora podría ser objeto de una operación de falsa bandera, esto es, una acción hostil orquestada por sus propios autores, de manera que no parezcan los responsables de ella, operaciones encubiertas que buscan atribuir a otras personas la autoría de la agresión para iniciar un conflicto mayor.

Las acusaciones sobre esta estrategia son mutuas y los rumores no dejan de crecer. Ucrania acusa a Rusia no sólo de usar la planta como escudo, sino también de atacarla, mientras Moscú también ha asegurado que se trata de ataques de falsa bandera de Ucrania, preparando el terreno.

Aunque aseguran que no han sido ellos quienes han atacado las instalaciones, Ucrania sí ha devuelto algunos ataques con precisión, pero muy cerca de la planta. The New York Times cita como ejemplo el pasado 22 de julio, cuando la agencia de inteligencia militar de Ucrania informó que había atacado una instalación antiaérea y un lanzacohetes Grad con un dron kamikaze, causando la muerte de algunos soldados rusos en un campamento a apenas 150 metros de un reactor.