Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis (EEUU)
Agentes del ICE matan a tiros a un hombre en Minneapolis (EEUU)

El asesinato ocurre apenas dos semanas después de que otro agente federal matara a la ciudadana estadounidese Renee Good.

Una patrulla fronteriza de EEUU, actuando en Willowbrook (California) tras un tiroteo relacionado con un arresto del ICE, el 21 de enero de 2026.
Una patrulla fronteriza de EEUU, actuando en Willowbrook (California) tras un tiroteo relacionado con un arresto del ICE, el 21 de enero de 2026.Genaro Molina / Los Angeles Times / Getty

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), han asesinado este sábado a tiros a un hombre en la ciudad de Minneapolis, según ha confirmado el Departamento de Policía de la ciudad. 

-Noticia de última hora-

