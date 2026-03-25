Al menos nueve muertos en nuevos bombardeos de Israel en Líbano mientras se ordenan evacuaciones en el sur de Beirut

La escalada en Líbano no se detiene. Al menos nueve personas han muerto y 47 han resultado heridas en una nueva oleada de bombardeos israelíes que han golpeado distintos puntos del país, en una jornada marcada además por nuevas órdenes de evacuación en el sur de Beirut.

Los ataques más mortíferos se registraron en el sur. En la localidad de Habush, tres personas perdieron la vida y otras 18 resultaron heridas, mientras que en Adloun murieron cuatro ciudadanos y uno más fue herido. A estos se suma el bombardeo sobre Mieh Mieh, que dejó dos muertos y cuatro heridos, así como un ataque contra la ciudad de Tiro que causó 24 heridos, según el Ministerio de Salud Pública libanés.

El balance vuelve a poner de relieve la intensidad de una ofensiva que no ha dejado de crecer en las últimas semanas y que ya supera las mil víctimas mortales en el país.

Evacuaciones y amenaza sobre Beirut

En paralelo a los bombardeos, Israel ha intensificado la presión sobre la población civil con nuevas órdenes de evacuación. En la noche del martes al miércoles, el Ejército israelí instó a los residentes de siete zonas de los suburbios del sur de Beirut a abandonar sus hogares ante la inminencia de nuevos ataques.

Entre las áreas señaladas se encuentran Haret Hreik, Yobeiri y Laylaki, barrios densamente poblados donde la población vive desde hace semanas bajo la amenaza constante de los bombardeos.

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, aseguró que las operaciones continuarán en esa zona con el objetivo de atacar "infraestructura militar" del grupo chií Hizbulá, en una estrategia que combina ofensiva militar con desplazamientos forzosos de civiles.

Más de mil muertos y cientos de miles de desplazados

Desde el inicio de la guerra, más de 1.070 personas han muerto en Líbano como consecuencia de los ataques israelíes, en un conflicto que también ha provocado el desplazamiento de cientos de miles de ciudadanos dentro del país.

La presión sobre la población civil es cada vez mayor. Las evacuaciones masivas, la destrucción de infraestructuras y la incertidumbre sobre nuevos ataques han convertido amplias zonas del sur y de Beirut en escenarios de crisis humanitaria.

Respuesta de Hizbulá

En medio de esta escalada, Hizbulá ha respondido con ataques dirigidos contra posiciones israelíes. El grupo chií informó de lanzamientos de cohetes y proyectiles de artillería contra concentraciones de tropas y vehículos del Ejército israelí en la ciudad de Taybe, en el sur del Líbano.

Asimismo, aseguró haber atacado infraestructura militar israelí en los Altos del Golán sirios, ampliando el radio de acción de sus operaciones y evidenciando el riesgo de una extensión regional del conflicto.

Una tensión que no cede

El intercambio constante de ataques, las amenazas y las órdenes de evacuación dibujan un escenario cada vez más inestable. La posibilidad de una escalada mayor sigue sobre la mesa mientras la población civil continúa atrapada entre los bombardeos y el desplazamiento.

Por ahora, la violencia no da tregua. Y Líbano sigue sumando víctimas.