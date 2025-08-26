Alemania insiste en su negativa a reconocer el Estado de Palestina

No importa que cada vez más países se convenzan de la necesidad de reconocer la existencia del Estado de Palestina. Tampoco que a su lado estuviera el primer ministro de Canadá, un país que, pese a ser uno de los principales aliados de Israel en el mundo, reconocerá el Estado palestino en la próxima Asamblea de la ONU en septiembre. Nada de eso importa. El primer ministro de Alemania, Friedrich Merz, ha insistido este martes junto a su homólogo canadiense, Mark Carney, en que no ve la necesidad de dar tal paso. "No consideramos que se cumplan en modo alguno las condiciones para el reconocimiento de un Estado", ha asegurado el mandatario alemán.

Las declaraciones de Merz se producen apenas un día después de que Israel asesinara a al menos 20 personas, entre ellas cinco periodistas, en dos ataques continuados al hospital Nasser, en el sur de la franja de Gaza. Dos bombardeos que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, definió poco después como un "trágico accidente". A pesar de que todo el mundo ha podido ver un vídeo en el que se ve cómo cae una bomba sobre personal médico y profesionales de medios de comunicación, Netanyahu se jactó de "valorar la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles".

Sobre el vídeo, la relatora especial de la ONU para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, preguntó a los Estados "cuánto más debe presenciarse antes de que actúen para detener esa masacre". "Romper el bloqueo, imponer un embargo de armas, imponer sanciones", pidió Albanese, quien también recordó que "escenas como esta ocurren a cada instante en Gaza, a menudo invisibles y sin documentar".

Antes de Canadá, otras potencias aliadas de Israel como Francia o Reino Unido, ambas miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, anunciaron también su intención de reconocer el Estado palestino en septiembre. España reconoció su existencia el pasado mes de mayo de 2024. En estos momentos, 147 países del 193 que forma parte de la Asamblea General de la ONU reconocen el Estado de Palestina.

La negativa de Merz llega también pocos días después de que la ONU declarase oficialmente la situación de hambruna en la ciudad de Gaza. Según el informe elaborado por Naciones Unidas, la declaración se produce después de comprobar que "se han superado tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición". Tom Fletcher, coordinador de Asuntos Humanitarios en la ONU apuntó que se trata de una "hambruna del siglo XXI vigilada por drones y la tecnología militar más avanzada de la historia. Es una hambruna promovida abiertamente por algunos líderes israelíes como arma de guerra".

Israel no solo ha negado la veracidad del informe de la ONU con relación a la situación de hambruna, sino que además anunció su intención de tomar y ocupar la totalidad de la ciudad de Gaza un día después de que Hamás aceptase la propuesta de tregua.