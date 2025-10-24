Arranca el plan millonario de Rusia para rescatar dos submarinos nucleares soviéticos: "Riesgo de radiación"

Pese a que Rusia está destinando gran parte de sus recursos económicos a combatir en la guerra de Ucrania (incluso realizando subidas de impuestos para ello), el país también se está permitiendo gastar dinero en otra clase de labores.

En ese sentido, uno de los proyectos más llamativos es el plan millonario que el país presidido por Vladímir Putin va a llevar a cabo para rescatar dos submarinos nucleares soviéticos que se encuentran hundidos en el fondo marino.

En concreto, los dos sumergibles que se devolverán a la superficie son el submarino K-27 (hundido en 1981) y el submarino K-159 (hundido en 2003). Cabe destacar que la tarea lleva planificándose durante una década.

El rescate más complicado desde el punto de vista técnico será el del submarino K-159, que se encuentra hundido en el mar de Barents a una profundidad de nada más y nada menos que 170 metros.

Menos difícil (aunque no por ello sencillo) será para las autoridades rusas recuperar el submarino K-27. El mismo está situado a una profundidad de aproximadamente 20 metros en el mar de Kara.

La corporación estatal rusa de energía nuclear Rosatom (competente al tratarse de submarinos nucleares) se ha negado a detallar cuál será la cifra que se destinará al rescate de los dos sumergibles.

No obstante, en el año 2021, la propia Rosatom estimó que llevar de nuevo a la superficie a los submarinos nucleares costaría en torno a unos 24.000 millones de rublos (casi 258 millones de euros, al cambio actual).

En la partida presupuestaria habilitada para la recuperación de los dos submarinos se explica que el dinero va destinado a "un conjunto de medidas de proceso para garantizar la gestión segura de los residuos radiactivos federales y la eliminación segura de los sitios de patrimonio nuclear y con riesgo de radiación".