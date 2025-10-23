Emerge un submarino ruso en el corazón de Europa y se activa una operación conjunta de la OTAN para rastrearlo

Un submarino ruso de clase Kilo, en una imagen de archivo

El submarino ruso RFS Novorossiysk y el remolcador de apoyo Yakov Grebelsky han emergido cerca de la isla de Ouessant, frente a la costa noroeste de Francia y a la entrada del canal de la Mancha.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano il Giornale, la detección de las embarcaciones rusas provocó la activación de una operación conjunta de la OTAN que se desarrolló entre los días 7 y 9 de octubre.

La misión, que estuvo dirigida por la fragata británica HMS Iron Duke, se basó en un seguimiento constante que tuvo bajo vigilancia al submarino y al remolcador haciendo uso de radar y de otros medios electrónicos.

En concreto, el operativo de rastreo de la OTAN comenzó en el mar Mediterráneo. El buque HMS Cutlass interceptó inicialmente al submarino ruso RFS Novorossiysk mientras que cruzaba el estrecho de Gibraltar.

El seguimiento del sumergible ruso continuó en el golfo de Vizcaya gracias a una fragata francesa de clase FREMM. Esa embarcación fue posteriormente relevada en la labor de vigilancia por la mencionada fragata HMS Iron Duke.

El buque británico fue el encargado de escoltar tanto al submarino como al remolcador de apoyo a través del canal de la Mancha hasta su entrada en el mar del Norte. Allí, la monitorización de los barcos rusos pasó a ser responsabilidad de las marinas de los Países Bajos y Bélgica.

En esta operación conjunta de vigilancia de la OTAN sobre el RFS Novorossiysk y el Yakov Grebelsky rusos han participado un total de 11 unidades navales pertenecientes a seis países miembros de la Alianza Atlántica.

En ese sentido, la Royal Navy británica ha informado de que la intervención ha tenido lugar en el marco de las medidas reforzadas de vigilancia y disuasión adoptadas por la OTAN para hacer frente a la intensificación de la actividad naval rusa en el espacio marítimo euroatlántico