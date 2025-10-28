Avistan una misteriosa luz sobrevolando Moscú y empieza el desfile de especulaciones

Este lunes, los residentes de Moscú (Rusia) han podido contemplar una misteriosa luz verde sobrevolando la ciudad. Y todo apunta a que el suceso no está relacionado con la guerra de Ucrania.

En el desfile de especulaciones sobre qué puede haber originado ese resplandor sobre el cielo moscovita, la teoría que más fuerza ha cobrado es la de la desintegración de un meteoro o de restos de un satélite al entrar en contacto con la atmósfera.

Muchas personas han compartido en las redes sociales imágenes y vídeos de la llamativa luz que ha iluminado la capital rusa. Además, el momento también ha sido captado por numerosas cámaras tanto de seguridad como de salpicadero.

Tal y como recoge el medio de comunicación estadounidense Newsweek, el objeto brilló intensamente con un tono esmeralda al atravesar el cielo de Moscú y dejó un rastro luminoso a su paso hasta desintegrarse en la atmósfera.

Cabe destacar que el suceso no ha provocado daños ni personales ni materiales y que, por el momento, no hay explicación oficial sobre esa luz verde que ha recorrido la ciudad más grande de Rusia.

La agencia de noticias estatal rusa RIA Novosti ha informado de que hay división de opiniones entre quienes han presenciado lo ocurrido. Algunos residentes han especulado con que el resplandor haya podido ser causado por un meteorito o un cometa, mientras que otros ciudadanos han afirmado haber visto un satélite o un "objeto enemigo".

Desde los servicios de inteligencia de fuentes abiertas han expresado que "una luz verde brillante atravesó el cielo de Moscú esta madrugada, dejando atónitos a los residentes. El objeto luminoso desapareció rápidamente. Posiblemente se trate de un meteoro".

En consecuencia, lo más probable es que ese llamativo acontecimiento luminoso del que han sido testigos las personas presentes en Moscú se haya debido a un fenómeno astronómico.