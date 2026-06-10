Así adelanta Ucrania a toda la OTAN: 175 sistemas de armas certificados en un mes, el 93% de fabricación propia y seis nuevos cada día

La necesidad aprieta: Ucrania dejó la burocracia de defensa en favor de la letalidad del "si funciona, simplemente constrúyelo", para defender su territorio.

Hace apenas cuatro años, Ucrania dependía casi por completo de la ayuda militar occidental. Hoy, en plena guerra contra Rusia, el país está protagonizando una revolución industrial militar que sorprende incluso a sus aliados de la OTAN.

Solo durante el mes de mayo, el Ministerio de Defensa ucraniano certificó 175 nuevos sistemas de armas para uso operativo. Lo más llamativo es que cerca del 93% fueron diseñados y fabricados íntegramente en Ucrania.

La cifra contrasta con los ritmos habituales de las grandes potencias occidentales. Mientras algunos programas militares europeos tardan años o incluso décadas en desarrollarse, Ucrania está homologando una media de seis nuevos sistemas cada día.

La transformación ha sido tan rápida que muchos analistas consideran que el país se ha convertido en el laboratorio militar más innovador del mundo.

De importar armas a fabricar las suyas



La clave de este cambio no surgió de la noche a la mañana. Según diversos expertos, el proceso comenzó tras la anexión rusa de Crimea en 2014, cuando Ucrania comprendió que necesitaba desarrollar una industria de defensa propia para garantizar su supervivencia.

La invasión a gran escala lanzada por Rusia en 2022 aceleró ese proceso de forma extraordinaria. "Ucrania no partía de cero", explica Keir Giles, investigador asociado de Chatham House, en declaraciones publicadas en The Telegraph. Según el experto, el país ya había acumulado años de experiencia colaborando con empresas privadas y desarrollando capacidades tecnológicas nacionales.

La guerra simplemente eliminó la burocracia.

El principio de "fracasar rápido"



A diferencia de los sistemas de adquisición occidentales, donde los proyectos suelen pasar por largos procesos administrativos, Ucrania ha adoptado una filosofía mucho más flexible.

Si una tecnología funciona en combate, se incorpora rápidamente. Si fracasa, se abandona y se sustituye por otra.

Este modelo ha permitido una velocidad de innovación extraordinaria. Además, muchas decisiones se toman directamente cerca del frente, donde las unidades militares participan activamente en la mejora y adaptación de los equipos que utilizan.

Un ecosistema de empresas emergentes



Buena parte de la innovación procede de pequeñas compañías tecnológicas creadas durante la guerra. Uno de los ejemplos más llamativos es el de la empresa The Fourth Law, fundada en 2023 por Yaroslav Azhnyuk.

Su producto estrella es el dron Lupynis-10-TFL-1, equipado con sistemas de inteligencia artificial capaces de asumir el control durante la fase final de ataque.

Drones que atacan solos en los últimos metros



El funcionamiento del Lupynis refleja la nueva filosofía militar ucraniana. Durante la mayor parte del vuelo, el dron es controlado por un operador humano.

Sin embargo, cuando entra en las zonas donde las interferencias electrónicas rusas son más intensas, la inteligencia artificial toma el control.

En los últimos 500 metros, identifica el objetivo, corrige la trayectoria y completa la misión sin intervención humana.

Según sus desarrolladores, esta capacidad multiplica entre dos y cinco veces la probabilidad de éxito respecto a modelos convencionales.

Robots terrestres y ataques a 1.400 kilómetros



La innovación no se limita a los drones aéreos. Entre los sistemas certificados recientemente figuran robots terrestres como Ratel X, Gnom, Vepr, Primar-Killer y Plyushch+.

El Ratel X destaca especialmente por su capacidad para realizar reconocimiento, colocar minas, evacuar heridos e incluso lanzar drones FPV desde posiciones avanzadas.

Paralelamente, Ucrania también está desarrollando drones de largo alcance como el Sichen, diseñado para atacar objetivos situados hasta a 1.400 kilómetros de distancia dentro de territorio ruso.

La guerra de los robots ya ha comenzado



La necesidad de estos sistemas responde a un fenómeno cada vez más visible en el frente. Los analistas militares describen la aparición de auténticas "zonas de exterminio", franjas de terreno de hasta 20 kilómetros sometidas a vigilancia permanente por drones y fuego constante de ambos bandos.

En algunas áreas, enviar soldados se ha convertido en una operación extremadamente peligrosa. Por eso Ucrania apuesta cada vez más por sustituir a los combatientes por sistemas autónomos.

De hecho, algunas unidades ya han logrado capturar posiciones rusas utilizando únicamente robots terrestres y drones.

Un modelo opuesto al ruso



Mientras Ucrania apuesta por miles de pequeños fabricantes compitiendo entre sí, Rusia mantiene un modelo mucho más centralizado. Gran parte de su producción se concentra en grandes complejos industriales estatales especializados en fabricar enormes cantidades de un número limitado de sistemas.

Los expertos consideran que esta estrategia permite producir más volumen, pero ofrece menos capacidad de adaptación. En cambio, el ecosistema ucraniano favorece la innovación continua y la rápida incorporación de mejoras tecnológicas.

Una industria militar que ya mueve 50.000 millones



La dimensión económica también ha cambiado radicalmente. La capacidad productiva del sector de defensa ucraniano ha pasado de unos 20.000 millones de dólares en 2024 a cerca de 35.000 millones en 2025.

Las previsiones apuntan a que podría alcanzar los 50.000 millones de dólares este mismo año. Si se confirma esa cifra, Ucrania se situaría entre los mayores productores de armamento de Europa.

La lección que Europa observa desde la distancia



Muchos analistas creen que la verdadera enseñanza para la OTAN no son únicamente los drones o los robots. La gran lección es la velocidad.

Mientras numerosos programas occidentales siguen necesitando años de planificación, licitaciones y pruebas, Ucrania ha demostrado que es posible reducir drásticamente esos plazos cuando existe una amenaza existencial.

Y esa experiencia podría resultar tan valiosa para Europa como las propias armas que está desarrollando.