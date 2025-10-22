De culpable a absuelto en 80 días: el fallo que devuelve al expresidente Álvaro Uribe al ring político de Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, tan solo ochenta días después de que una jueza lo condenara a doce años de arresto domiciliario. El magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado este martes de leer la resolución, ha descrito el fallo anterior como "deficiente en la valoración de pruebas", además de ser una sentencia que contiene “errores metodológicos y falta de rigor lógico”.

Para el tribunal, la jueza Sandra Heredia incurrió en “deficiencias estructurales” al valorar las pruebas, sustentando su sentencia en valoraciones “subjetivas” y “premisas vagas y genéricas”. El magistrado Merchán ha subrayado que no queda acreditado "ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno” y ha considerado que la condena por fraude procesal carecía de base jurídica. Con dos votos a favor y uno en contra, la sala absuelve al expresidente colombiano, ha revocado la resolución anterior y deja abierta la posibilidad de presentar recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que podrá revisar el caso en un período de cinco años.

La absolución de Álvaro Uribe marca un nuevo giro en una causa que ha acompañado a la vida política colombiana durante trece años y que ha enfrentado a dos de las figuras más influyentes de Colombia en los últimas décadas: Álvaro Uribe e Iván Cepeda.

El origen del caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos para relacionarlo con la creación de grupos paramilitares en Antioquia, el que era su feudo político. El expresidente acusaba a su rival parlamentario de la izquierda de haber visitado cárceles para buscar declaraciones falsas en su contra. Sin embargo, la denuncia dio un giro inesperado cuando la Corte Suprema que lo ha absuelto hoy, concluía que Cepeda no había cometido ningún delito. En cambio, sí halló indicios de que fue el mismo Uribe quien habría intentado influir sobre exparamilitares presos para desacreditar a su acusador.

En los años siguientes, la investigación judicial se convirtió en símbolo de la polarización nacional. Uribe siempre negó los hechos, asegurando que era víctima de una persecución política, pero en agosto de este año, la jueza Sandra Heredia dictó una sentencia que ha hecho historia: culpable de manipulación de testigos y fraude procesal, con una pena de doce años de arresto domiciliario, aunque luego se ordenaría su puesta en libertad, y una multa que supera los 720.000 euros, así como su inhabilitación.

Con ese fallo, Uribe se convertía en el primer expresidente de Colombia condenado en un proceso penal. La última resolución del Tribunal Superior de Bogotá revoca ahora aquella condena y borra el que hasta hoy era el episodio más importante de su carrera judicial. Su absolución no solo reabre el debate sobre la independencia del poder judicial, sino que lo devuelve de lleno al centro del tablero político.