Descubre una caja de cartón de camino al trabajo y cuando ve qué hay dentro sabe que debe actuar cuanto antes

Un perro en una caja de cartón en una imagen de archivo.

Las protectoras españolas recogieron más de 173.000 perros y más de 118.000 gatos en 2024, según estimaciones de Fundación Affinity publicadas en junio de este año en su estudio Él Nunca Lo Haría 2025. Este dato constituye la cifra más alta registrada desde 2020.

El estudio constata, además, que la entrada de perros en centros de acogida ha sido progresiva. Desde 2020, el número ha subido en un 7% y se va acercando a los datos previos a la pandemia. En el caso de los gatos, también hay un ligero incremento, en este caso, del 2%.

Pero este no es un problema que afecte exclusivamente a España. En Mauricio un empelado de un refugio animal se encontró con una caja de cartón abandonada de camino al trabajo y lo que encontró en ella muestra que esto ocurre por todo el mundo.

Joanito, trabajador del refugio PAWS Mauricio, halló la caja cuando cruzaba los campos de caña de azúcar que rodean el refugio, según ha informado el portal especializado en animales Wamiz. Al verla enseguida sospechó y al abrirla se encontró con una perra, a la que llevó al refugio.

Tras ponerla a salvo y revisar si necesitaba alguna ayuda veterinaria, la perra, a la que llamaron Hope, pudo descansar y empezó a ganar peso a medida que pasaron los días, según informó el refugio en las redes sociales. E, incluso, acabó encontrando un nuevo hogar.