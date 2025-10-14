Detenido un hombre que se ha embolsado 150.000 euros en prestaciones fingiendo 20 años que era ciego

Un hombre ha sido detenido en Italia después de que saliera a la luz que se había hecho pasar por una persona ciega durante 20 años, en los que había llegado a cobrar hasta 150.000 euros en prestaciones de la seguridad social italiana. El hombre ha sido finalmente detenido junto a su esposa en Castellammare di Stabia, cerca de Nápoles.

Ambos están acusados de fraude agravado para obtener fondos públicos y falsificación de documentos públicos en relación con la pensión por invalidez y el subsidio de asistencia, según el Corriere del Mezzogiorno. Según ha apuntado también la agencia de noticias italiana Ansa, el hombre tiene visión parcial, pero no tiene dificultad para orientarse, desplazarse ni realizar tareas cotidianas, como ha estado fingiendo durante dos décadas.

Una investigación de la policía financiera de la cercana localidad de Torre Annunziata acabó desvelando el fraude después de que el año pasado descubieran que el hombre había recibido aproximadamente 150.000 euros durante veinte años por servicios de acompañante, a pesar de vivir sin asistencia. Ante esto se procedión a una incautación inicial de bienes por un valor aproximado de 125.000 euros.

El hombre mintió en todos los exámenes médicos realizados por peritos de la seguridad social y en 2010 fue declarado ciego definitivamente, diagnóstico que no fue cuestionado desde entonces. Finalmente, las imágenes de las cámaras de seguridad, un perito forense y un oftalmólogo han concluido ahora conjuntamente que su comportamiento era incompatible con el de una persona totalmente ciega.

La pareja se encuentra ahora bajo arresto domiciliario mientras se desarrolla el proceso, que continuará al menos hasta finales de noviembre. Ambos están siendo procesados por fraude agravado en relación con ayudas públicas, falsificación de documento público y engaño a médicos al servicio de estructuras públicas.