EEUU desconecta el teléfono con Rusia

El entorno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría recomendado al mandatario no tener contacto con el presidente ruso a menos que se llegue a un acuerdo de alto el fuego en Ucrania, según recoge NBC News, que cita a dos funcionarios estadounidenses.

Las declaraciones recogidas por el diario siguen la línea de las realizadas por el líder de EEUU, que el pasado 30 de marzo afirmó que estaba "muy enojado" con el presidente ruso por su falta de progreso e iniciativa, aunque también declaró que hablaría con él en un futuro próximo.

"A pesar de que Trump dijo que planea hablar con Putin días antes, no se ha programado ninguna llamada entre los dos líderes, dijeron los funcionarios no identificados, y agregaron que sus asesores están en contra de la idea hasta que el líder ruso se comprometa a un alto el fuego total", recoge The Kyiv Independent.

Cabe destacar que Putin y Trump mantuvieron una reunión telefónica el 18 de marzo durante las conversaciones de paz celebradas en Arabia Saudita, cuyo objetivo principal era buscar una solución para poner fin a la agresión rusa sobre Ucrania.