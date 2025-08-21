Netanyahu ordena negociar "inmediatamente" una tregua con Hamás tras aprobar el plan para ocupar la Ciudad de Gaza
El primer ministro israelí, asegura que ambos objetivos "van de la mano" y atisba una "victoria decisiva" frente a Hamás.
Netanyahu anuncia sus próximos pasos en Gaza. El primer ministro israelí ha ratificado este jueves el plan militar para tomar Gaza y, al mismo tiempo, ha ordenado iniciar las negociaciones con Hamás para alcanzar una tregua en la Franja. Para el mandatario, estos dos objetivos "van de la mano".
Netanyahu asegura que su gabinete se encuentra en la fase de "toma de decisiones". "Llegué hoy a la División de Gaza para aprobar los planes que las Fuerzas de Defensa nos presentaron a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamás", ha aseverado el primer ministro tras la visita.
"Al mismo tiempo, ordené iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y para el fin de la guerra en términos aceptables para Israel", ha añadido en su discurso. "Estos dos objetivos —derrotar a Hamás y liberar a todos nuestros rehenes— van de la mano".
De esta forma, el mandatario israelí atisba una "victoria decisiva" frente a Hamás, un grupo que aspira a "derrotar" a costa de endurecer la ofensiva militar lanzada sobre la Franja. "La derrota de Hamás y la liberación de todos los rehenes van de la mano", ha esgrimido, en un vídeo grabado desde el puesto de mando militar.
-- Noticia en ampliación --