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El balance de los terremotos de Venezuela se dispara: ya son 2.595 muertos y más de 12.400 heridos
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El balance de los terremotos de Venezuela se dispara: ya son 2.595 muertos y más de 12.400 heridos

Delcy Rodríguez defiende la respuesta de las autoridades y asegura que más de 6.400 personas han sido rescatadas desde el devastador doble seísmo que sacudió Caracas y otras seis regiones del país.

Israel Molina Gómez
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Voluntarios buscan entre las ruinas de Caraballeda, en La Guaira, epicentro del doble terremoto de Venezuela.
Voluntarios buscan entre las ruinas de Caraballeda, en La Guaira, epicentro del doble terremoto de Venezuela.Jonathan Lanza/NurPhoto via Getty Images

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúan dejando una factura humana devastadora. Ocho días después de la tragedia, el número de víctimas mortales ha ascendido a 2.595, mientras que los heridos ya superan los 12.400, según anunció este jueves la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La dirigente ofreció el nuevo balance durante una comparecencia junto al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y al ministro de Interior, Diosdado Cabello, en la que defendió la actuación del Gobierno frente a las críticas por una supuesta reacción tardía ante la emergencia.

"Lo primero que hicimos a pocas horas de su ocurrencia fue emitir un decreto para atender esta situación de emergencia", aseguró Rodríguez, quien insistió en que las autoridades activaron de manera inmediata los mecanismos de protección civil y defensa pública. "No esperamos un día, dos días o tres días", añadió.

Más de 6.000 rescatados

Según los datos oficiales, un total de 6.462 personas han sido rescatadas desde que se produjeron los seísmos, que afectaron especialmente a Caracas y a otros seis estados del norte del país. La magnitud de la catástrofe ha provocado además una movilización internacional sin precedentes, con equipos de rescate llegados desde 33 países.

La ONU cifró este jueves en unos 3.000 los rescatistas internacionales desplegados sobre el terreno. Gracias a sus labores, 13 personas han sido encontradas con vida durante la última semana, en algunos casos tras permanecer varios días atrapadas bajo los escombros.

Uno de los rescates más simbólicos fue el de Hernán Gil, un venezolano de 43 años localizado con vida después de pasar ocho días sepultado bajo un edificio derrumbado en la urbanización costera de Playa del Mar. Su recuperación requirió más de 72 horas de trabajo ininterrumpido y la participación de más de un centenar de especialistas internacionales.

Rodríguez también destacó la ola de apoyo diplomático recibida tras la tragedia. Según explicó, durante las primeras horas posteriores a los terremotos recibió llamadas de 72 jefes de Estado y de Gobierno. "Nuestro primer objetivo es salvar vidas; necesitamos rescatistas, sin objeciones y sin miramientos políticos", afirmó.

Agradecida por la colaboración

La presidenta encargada agradeció expresamente la colaboración ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; y el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades reconocen que el balance podría seguir aumentando en los próximos días, en una de las mayores catástrofes naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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