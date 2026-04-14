El canciller alemán rechaza la anexión de Cisjordania y un ministro israelí le echa en cara el nazismo

Una vez más, un alto cargo del Gobierno israelí de Benjamin Netanyahu ha retrocedido a las páginas negras del nazismo y el totalitarismo para esgrimir el Holocausto como justificación de una nueva violación del derecho internacional en la Cisjordania ya ocupada. Pero, en esta ocasión, ha tenido un especial impacto al tratarse de unas declaraciones que señalan y comprometen al dirigente de uno de sus mayores aliados y suministradores armamentísticos. Un ministro de Netanyahu ha cargado contra el canciller federal alemán, Friedrich Merz.

Se trata de uno de los políticos más radicales en la coalición que sustenta al Likud del primer ministro israelí. Belazel Smotrich, ministro de Finanzas y líder del Partido Sionista Religioso de ultraderecha y con postulados que pasan por volver a ocupar la Franja de Gaza y el sur del Líbano ad eternum, pero también partiendo en dos el territorio de un futuro Estado palestino construyendo miles de viviendas ilegales para colonos en la zona E2 de Jerusalén este —el West Bank palestino— e impidiendo que tenga continuidad entre la capital, Gaza y las grandes urbes palestinas de Ramala y Belén.

Smotrich se ha dirigido a la máxima autoridad de Alemania para criticar la posición de su país durante una reciente conversación telefónica con el propio Netanyahu. Friedrich Merz le indicó al primer ministro israelí que debería abrir "conversaciones de paz" con las autoridades libanesas, además de favorecer un alto al fuego, pero también se refirió concretamente al enclave palestino bajo ocupación militar permanente y donde, desde los atentados del 7-O de Hamás y la posterior destrucción de Gaza, se han disparado los ataques y asesinatos de civiles palestinos por parte de colonos, con la permisividad del Ejército israelí. "No debe haber una anexión 'de facto' de Cisjordania", le dijo Merz a Netanyahu.

Smotrich: "Señor canciller, los días en que los alemanes dictaban a los judíos..."

En esa línea, el ministro de Finanzas de Israel ha publicado en su cuenta oficial de X —antes Twitter— un mensaje en el que menciona directamente al canciller federal alemán y comienza de la siguiente manera: "Señor canciller, los días en que los alemanes dictaban a los judíos dónde podían o no vivir han terminado y no volverán". Se trata de una clara referencia al III Reich de Adolf Hitler, a la que ha añadido, a renglón seguido que "no nos obligará a vivir en guetos de nuevo, y mucho menos en nuestra propia tierra".

No se ha quedado ahí Smotrich, quien ha finalizado esa interlocución a Merz indicando que "nuestro regreso a la Tierra de Israel —nuestra patria bíblica e histórica— es la respuesta a cualquiera que haya intentado o intente destruirnos, y no nos disculpamos por ello ni por un instante". Aprovechando la efeméride, el político sionista radical ha opinado que "en vísperas del Día de Conmemoración del Holocausto, el Canciller alemán debería inclinar la cabeza y disculparse mil veces en nombre de Alemania".

A juicio de Smotrich, Merz debería hacer eso "en lugar de atreverse a darnos lecciones de moral sobre cómo comportarnos contra los nazis de nuestra generación, quienes asesinaron, violaron, masacraron y quemaron a mujeres, ancianos y niños en la masacre más horrible perpetrada contra el pueblo judío desde el terrible Holocausto". Lo cierto es que el pasado fascista de Alemania todavía constituye un tabú en su sociedad y autoridades que obstaculizan en gran medida que se tome cualquier medida coercitiva contra Israel.

En este punto cabe recordar que Israel ocupa ilegalmente territorio palestino no reconocido en los tratados internacionales y que somete a la población civil palestina a un sistema de control policial y militar que les obliga a pasar por distintos puntos de control —checkpoints con soldados armados— dificultando o, en algunos casos, imposibilitando su desplazamiento para acudir al trabajo y creando, en la práctica, auténticos guetos en los que solo vive población árabe.

Por otro lado, el ministro de Finanzas israelí también ha tenido palabras para el resto de líderes europeos, de los que ha indicado que "no aceptaremos instrucciones de líderes hipócritas en Europa, un continente que una vez más está perdiendo su conciencia y su capacidad de distinguir entre el bien y el mal".