Georgia archiva definitivamente el caso de interferencia electoral contra Donald Trump

Nueva victoria para Donald Trump. Peter Skandalakis, el fiscal designado para revisar el caso de presunta interferencia electoral en Georgia, anunció este miércoles la desestimación total de los cargos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el resto de los acusados. Con esta decisión, el caso queda cerrado de manera definitiva.

Skandalakis asumió el expediente después de que la fiscal Fani Willis fuera apartada por el Tribunal de Apelaciones de Georgia, que consideró que existía un "conflicto de intereses" por su relación sentimental con el fiscal especial Nathan Wade. Tras analizar el sumario, el nuevo fiscal concluyó que continuar con el proceso no serviría a los intereses de la justicia ni a la solidez del sistema judicial, según expuso en un documento de 23 páginas.

