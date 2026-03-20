El jefe del Ejército ucraniano afirma que Rusia planea reclutar 409.000 soldados más y que en los dos primeros días de ofensiva ha perdido más de 3.000

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Oleksandr Syrskyi, ha asegurado que Rusia está decidida a realizar un importante esfuerzo ofensivo en los próximos meses.

En ese sentido, el jefe del Ejército ucraniano ha indicado que el país presidido por Vladímir Putin planea reclutar 409.000 nuevos soldados para luchar frente a las fuerzas ucranianas.

De hecho, Rusia ya ha llevado a cabo una intensificación de sus acciones ofensivas esta misma semana aprovechando la mejora de las condiciones meteorológicas que se ha producido en Ucrania.

Sin embargo, esos ataques no están dando los resultados que Moscú esperaba. Según el general Oleksandr Syrskyi, durante los dos primeros días de esas operaciones ofensivas Rusia ha perdido más de 3.000 soldados (entre muertos y heridos).

Si ese ritmo de pérdida de efectivos se mantuviera constante a lo largo de las próximas semanas, la cifra de bajas mensuales en las tropas rusas podría llegar a alcanzar las 50.000.

Para hacer frente a los ataques rusos que se producirán próximamente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha subrayado que las prioridades del Ejército ucraniano deben ser el fortalecimiento de las fortificaciones, el desarrollo de los sistemas de protección contra drones y la preparación de las zonas pobladas para la defensa.

Previsión de aumento en las bajas rusas

Por otro lado, el medio de comunicación ucraniano Euromaidan Press recoge que el experto Oleksandr Kovalenko ha destacado que esta semana las tropas ucranianas han conseguido detener el inicio anticipado de la campaña ofensiva rusa de primavera.

Además, el especialista espera que las bajas en el bando ruso aumenten este año en comparación con 2025 como consecuencia de sus propias acciones ofensivas. "Si el mando ruso continúa siguiendo los planes establecidos en 2025, sus pérdidas serán significativamente mayores que el año pasado, cuando ya no pudieron compensar las pérdidas en toda Rusia", ha afirmado Kovalenko.