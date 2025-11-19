El jefe militar de un país fronterizo advierte: Rusia se pone en modo preguerra contra la OTAN

Varias banderas de los países nórdicos ondean en el mástil al viento, con el cielo nocturno entre las nubes de fondo. Un paisaje espectacular.

Las recientes incursiones de drones en el espacio aéreo polaco, así como otros recientes altercados perpetrados por el país dirigido por Vladímir Putin, no han ocurrido al azar, sino que son acciones orientadas a una preguerra con Polonia, según ha criticado el jefe militar del propio país, Wieslaw Kukula. Y es que, tras las explosiones ocurridas el pasado domingo en las líneas ferroviarias de Polonia —que actualmente se encuentran bajo investigación— el experto cree que Rusia ya habría comenzado a prepararse para la guerra con su país.

También se pronunció al respecto, aunque de forma menos directa (pues no apuntó directamente a Moscú), el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien afirmó que se trataba de un "acto de sabotaje sin precedentes". Además, este tipo de acciones también demuestran que Vladímir Putin puede atacar infraestructuras críticas de Europa dentro del territorio de la OTAN, recoge Newsweek, lo que también podría considerarse como una forma de medir la capacidad de respuesta de la alianza.

Las explosiones ocurrieron el pasado domingo, cuando un artefacto explosivo destrozó la línea férrea, situada entre la capital polaca y Lublin. Tras el incidente, sobre las 7:30 horas de la mañana, uno de los maquinistas realizó una parada de emergencia tras detectarlos daños. Afortunadamente, no hubo heridos.

Tras el ataque, Tusk denunció que se trataba de un "acto de sabotaje sin precedentes dirigido contra la seguridad del Estado polaco y sus ciudadanos". Y, aunque no mencionó directamente a Rusia, el jefe militar afirmó que Moscú había "iniciado el período de preparación para la guerra" y que contaba con las capacidades para ello.

Esto, según defendió, es "una situación previa a la guerra, o lo que denominamos guerra híbrida", por lo que no podría considerarse como un incidente aislado. De hecho, defendió las palabras del secretario de Defensa de EEUU, el cual comparó la situación actual global con la de 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, así como con la de la Guerra Fría, algo que según él eran "muy buena comparación".

"Esto no es solo un sabotaje al transporte; es una advertencia de qué actores hostiles pueden atacar infraestructuras críticas europeas dentro del territorio de la OTAN, lo que plantea interrogantes sobre la resiliencia de la alianza. Moscú sigue siendo el principal sospechoso: Rusia tiene el motivo y el método", ha criticado Aurélien Colson, codirector académico del Instituto ESSEC de Geopolítica y Negocios.