El Senado de Texas aprueba el mapa electoral que consolida el dominio de los republicanos en el estado

El Senado de Texas ha dado luz verde en la madrugada de este sábado al nuevo mapa electoral. A falta de la firma definitiva del gobernador republicano Greg Abbott, que parece que no tardará en llegar, se espera que el partido que lidera Donald Trump se beneficie en los próximos comicios.

La iniciativa está destinada a garantizar hasta cinco escaños más a los republicanos de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU. Algo que fue rechazado por la bancada demócrata.

Estos representantes viajaron a Chicago para tratar de impedir, bajo amenaza de arresto, que la votación alcanzara el quorum necesario de presentes, pero han sido incapaces de interrumpir la votación final de este sábado en la cámara alta del Congreso estatal.

La iniciativa ha sido aprobada poco después de la medianoche en medio de protestas ciudadanas contra la votación, que se ha saldado por 11 votos a favor por 11 en contra. La oposición denuncia que esta redistribución ocurre a costa de votantes de minorías como las comunidades negra y latina, cuya voz será acallada cuando llegue el momento de depositar la papeleta.

Estados de mayoría demócrata han prometido reconfigurar sus propios mapas electorales, como es el caso de California, que someterá la cuestión a referéndum el próximo 4 de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no quiere que la nueva redistribución se quede en Texas y ha instado a sus gobernadores en Misuri, Indiana y Ohio para que hagan lo mismo.