El enésimo cara a cara Trump y Zelenski: de las buenas palabras al "largo camino por recorrer" aún

Hace tiempo que las reuniones entre Donald Trump y Volodimir Zelenski dejaron atrás el morbo de si se repetiría la encerrona vivida en la Casa Blanca el 28 de febrero de 2025. Pero siempre existe el interés por saber si de la nueva cita surge algo verdaderamente clave para el futuro de la guerra (y la paz) en Ucrania. No ha sido el caso de este jueves, al menos según el testimonio de los dos protagonistas.

Trump y Zelenski se han vuelto a ver las caras aprovechando el Foro Económico Mundial de Davos que estos días reúne a la élite mundial para pasar revista al planeta, obviamente con el magnate republicano como cabeza de cartel. Si bien desde Kiev hablan de un encuentro "productivo y sustancial", ha sido el propio Trump quien frenaba las euforias al señalar que aún falta "un largo camino por recorrer" para terminar la guerra.

En algo coinciden los dos; la reunión ha sido "buena", "cordial" y todo lo que se quiera decir en estos términos, pero no demasiado relevante en términos concretos. De hecho, ha sido más corta que citas anteriores, con algo menos de una hora de duración.

Así lo ha manifestado el presidente de EEUU en unas primeras declaraciones a la CNN y a la espera de un más extenso análisis. A modo de primeras impresiones, Trump ha lamentado la falta de "avances" significativos, más allá de insistir en que "todos quieren que termine la guerra" y esta vez sin reproches públicos hacia Zelenski.

Algo más optimista se ha mostrado su homólogo ucraniano. Para Zelenski además de "productiva y sustancial", la cita de este viernes ha servido para avanzar sobre el trabajo que vienen realizando "prácticamente a diario" los negociadores de Washington y Kiev. "Los documentos están ahora aún mejor preparados", ha afirmado el presidente europeo.

Él sí ha detallado algo más lo hablado entre ambos presidentes, deteniéndose en el agradecimiento a EEUU "por el paquete anterior de misiles de defensa aérea" y en una nueva petición, "un paquete adicional". Todo para seguir poniendo en valor la tarea de "proteger vidas, nuestra resiliencia y nuestros esfuerzos diplomáticos conjuntos".

Y en Moscú, la otra cara de la moneda

Concluido el enésimo cara a cara entre Trump y Zelenski se espera que este mismo jueves se dé otra cita ya habitual, la de Vladimir Putin con Steve Witkoff en Moscú. Dos viejos conocidos que repiten un evento ya producido al menos otras seis veces, aunque la de este 22 de enero tendrá un protagonista 'nuevo' Jared Kushner, el yerno de Trump y a la vez enviado para sus causas en Rusia y Oriente Medio.

En contraste con la relativa prudencia —esta vez— de Trump, Witkoff ha pronunciado recientemente su optimismo por los "muchos progresos" conseguidos en las últimas horas, adelantando que las conversaciones quedan reducidas "a un solo punto" por resolver.