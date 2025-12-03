Un fracaso anunciado: cinco horas de charla Putin-Witkoff sin avances para la paz

El presidente ruso, Vladímir Putin, con los negociadores de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, reunidos en el Kremlin, en Moscú, el 2 de diciembre de 2025.

Esta es la crónica de un fracaso anunciado. Suena tópico, pero es lo esperable cuando Vladimir Putin es el que está de por medio. El presidente ruso mantuvo ayer, hasta entrada la noche, una reunión de cinco horas con los enviados especiales de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. La idea era debatir el plan de paz norteamericano para Ucrania, el país que él mismo ordenó ocupar hace casi cuatro años. Pero las posturas maximalistas del Kremlin, inamovibles, han impedido cualquier acuerdo. De Moscú, , el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, sólo traen más amenazas para Europa.

Rusia ha dejado claro esta madrugada que no hay acuerdo alguno. Trump se ha quejado repetidamente de que poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los objetivos de política exterior más elusivos de su presidencia. Quería acabar con todo el 24 horas, pero ni modo. Ahora está descubriendo realmente el obstáculo mayor: que Putin entiende que van ganando sobre el terreno, que avanza aunque lentamente, que cree que puede cantar una victoria completa algún día y que, por eso, no va a ceder. Lo quiere todo: territorio ucraniano, ejército descafeinado, OTAN sólo en sueños y control, todo el control.

Pasada la medianoche, al acabar en encuentro de ayer, el principal asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, declaró: "Aún no se han alcanzado acuerdos. Aún queda mucho trabajo por hacer". Lo dijo en una sesión informativa en el Kremlin. Putin reaccionó negativamente a algunas propuestas estadounidenses, afirmó Ushakov. Witkoff, sin nada en las manos, se marchó a esas horas a la embajada estadounidense en Moscú para informar a la Casa Blanca, añadió el portavoz.

Ushakov añadió que no se había planeado una reunión cara a cara entre Putin y Trump, como la que hubo el pasado 15 de agosto en Alaska (EEUU), aunque afirmó que las conversaciones fueron constructivas y que existían enormes oportunidades para la cooperación económica entre EEUU y Rusia. Eso no es la paz en Ucrania. Eso son negocios particulares de Putin y Trump.

Ushakov enfatizó que Putin había enviado una serie de señales importantes y sus saludos a Trump, pero que las partes habían acordado no revelar detalles a los medios. Añadió que habían discutido el "problema territorial", que es como el Kremlin llama a sus reclamaciones, sobre todo en el Donbás; aunque Ucrania controla aún al menos 5.000 kilómetros cuadrados de la zona, Rusia la reclama como propia, al 100%. Casi todos los países reconocen el Donbás como parte de Ucrania, legítima y soberana.

¿Estamos más lejos de la paz? No, eso no. "Algunas propuestas preliminares estadounidenses parecen más o menos aceptables, pero deben discutirse", dijo Ushakov. "Algunas de las formulaciones que se nos han propuesto no nos convienen; es decir, el trabajo continuará", zanjó.

Witkoff, que nunca ha trabajado en política exterior sino que es un multimillonario promotor inmobiliario estadounidense que conoce a Trump desde la década de 1980, y Kushner, esposo de Ivanka, la hija del republicano, comenzaron las conversaciones en el Kremlin tras un paseo simbólico por la Plaza Roja, pasando por el mausoleo del fundador soviético, Vladimir Lenin, hasta las torres del Kremlin. Luego, hablaron con Putin en una de esas mesas inmensas del palacio, pero cara a cara, a distancia corta. Con el mandatario ruso estaban Ushakov y el enviado de Putin, el poderoso Kirill Dmitriev, mediante intérpretes.

"Nuestra gente está en Rusia ahora mismo para ver si podemos resolverlo. No es una situación fácil, debo decirles". "¡Qué desastre!", dijo Trump el martes en Washington, añadiendo que la guerra causaba entre 25.000 y 30.000 bajas al mes. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que desencadenó el mayor enfrentamiento entre Moscú y Occidente desde el apogeo de la Guerra Fría.

Preocupación europea

Lo que está ahora sobre la mesa es una reforma del conjunto de 28 puntos filtrado el mes pasado, con las propuestas de paz estadounidenses, que alarmaron a funcionarios ucranianos y europeos, porque se plegaba a las principales demandas de Moscú. Prácticamente a todas, de hecho, volviendo a la casilla de salida, como cuando en febrero Trump y Putin hablaron por primera vez, a espaldas de Kiev y de Bruselas.

Por eso, las potencias europeas decidieron presentar una contrapropuesta. En las conversaciones mantenidas en Ginebra (Suiza), la semana pasada, EEUU y Ucrania afirmaron haber creado un "marco de paz actualizado y perfeccionado" para poner fin a la guerra, incluyendo la sensibilidad de ucranianos y europeos. Y eso, claro, trastoca los planes de Putin, porque rebaja sus exigencias, pese a que no ha trascendido en qué manera ha cambiado el plan. Sólo se sabe que se han rebajado los puntos de debate.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, hablando en Dublín, afirmó que todo dependería de las conversaciones en Moscú, pero que temía que Estados Unidos perdiera interés en el proceso de paz. "No habrá soluciones fáciles... Es importante que todo sea justo y transparente, para que no haya juegos de manos". Ucrania ha vuelto", dijo.

Justo antes de la reunión del Kremlin con Witkoff, Putin declaró que Rusia no quería una guerra con Europa, pero que si Europa la iniciaba, terminaría tan rápido que no quedaría nadie con quien Rusia pudiera negociar.

Putin amenazó con cortar el acceso de Ucrania al mar en respuesta a los ataques con drones contra petroleros de la "flota en la sombra" rusa en el Mar Negro. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que las declaraciones de Putin demostraban que no estaba listo para poner fin a la guerra.