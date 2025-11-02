En Holanda se hacen eco de la hazaña de la Sagrada Familia de Barcelona que destrona a una iglesia alemana

Los medios neerlandeses han destacado el logro histórico alcanzado por la Sagrada Familia de Barcelona, que acaba de superar en altura a la catedral de Ulm, en Alemania, y se convierte así en la iglesia más alta del mundo. "La Sagrada Familia de España destrona a la iglesia alemana con la torre de iglesia más alta", titula el medio.

El nuevo récord se consiguió tras la colocación del primer tramo de la cruz en la torre central del templo, dedicada a Jesucristo, lo que eleva su altura hasta los 162,91 metros. De esta manera, la icónica obra de Antoni Gaudí supera por poco los 161,5 metros de la iglesia alemana, que mantenía el título desde hace más de un siglo.

La cruz, fabricada en Baviera y enviada a Barcelona en cuatro partes, está recubierta con cerámica vidriada blanca y vidrio, materiales que reflejan la luz solar y resisten las condiciones climáticas más extremas. Cuando se complete por completo la estructura, la Sagrada Familia alcanzará los 172,5 metros, superando por 11 metros a su rival de Ulm y consolidando su posición como el templo religioso más alto del planeta.

Aunque la finalización total del proyecto estaba prevista para 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí, los responsables de la obra estiman ahora que no se culminará hasta 2030, debido principalmente a los retrasos provocados por la pandemia de coronavirus. El hito no ha pasado desapercibido fuera de España y es que, más de 140 años después de su inicio, sigue asombrando al mundo entero.