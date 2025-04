En Reino Unido hablan de "duro golpe" tras descubrir que Mallorca se ha quedado sin su cerveza favorita

Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Un problema con 'mala pinta'. Concretamente, de la magnitud de 2,2 millones de pintas al día. Este es el nivel de consumo en Palma de Mallorca de una de las cervezas más consumidas y predilectas de los numerosos turistas británicos que visitan cada temporada esta joya balear. La Guinness.

Según recoge el medio británico The Express, los pubs mallorquines se están quedando sin la preciada e icónica cerveza negra. Citando a declaraciones recogidas por el tabloide The Sun, un turista ha detallado la situación. Se trata de Geoff Edwards, quien explica que en "todos los pubs irlandeses más concurridos que he probado están agotados".

No se queda ahí, y visiblemente molesta, sentencia: "Llevamos una semana más aquí, así que espero que los proveedores se pongan las pilas o no estaré contento".

Casos de 15 barriles semanales

Para hacerse una idea del impacto que puede tener también en las ventas, Sonia Rioja Brennan, quien es propietaria de los bares locales Dubliner Bar y Brennan's Sports Bar, cifró en 15 barriles semanales lo que vende de Guinness.

