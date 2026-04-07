Escasas esperanzas de un acuerdo EEUU-Irán antes de la fecha límite de Trump

Un hombre rescata una bicicleta infantil en la zona del impacto de un proyectil de Irán, el 6 de abril de 2026, en el centro de Israel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en la tarde de ayer en sus amenazas contra Irán, aunque volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra, y mantuvo la incertidumbre de qué va a hacer, horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo. Será a las ocho de la tarde de Washington, las dos de la mañana en la España peninsular.

El mandatario estadounidense aseguró que cree que Irán está negociando "de buena fe" con su país y que "les gustaría poder llegar a un acuerdo", aunque no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego.

Esta mañana, el embajador de Irán en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, en una publicación en X, no tira la toalla. Los esfuerzos "positivos y productivos" de su país para detener la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán se acercan a una etapa "crítica y delicada", afirma. Pero, como se ve, no cierra la puerta.

No obstante, la prensa norteamericana es pesimista. El Wall Street Journal habla, directamente, de diferencias "insalvables" entre las partes. Según sus fuentes, "se desvanecen las esperanzas de un acuerdo antes de la fecha límite del martes por la noche".

Los negociadores se muestran "pesimistas", expone, pese a la amenaza de la Casa Blanca de que no abrir el estrecho de Ormuz allanaría el camino para que EEUU ataque puentes y centrales eléctricas iraníes, en una nueva escalada del conflicto. En dos ocasiones durante su segundo mandato, Trump fijó una fecha límite para un acuerdo con Irán, amenazó con bombardear el país si sus líderes no cumplían y, posteriormente, llevó a cabo operaciones militares antes de tiempo, cuando aún se supone que estaban trabajando los diplomáticos. Por eso hoy no hay confianza.

Mientras, el precio del petróleo volvió a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación, pendientes de las últimas horas del ultimátum y se si se decide Trump desatar "el infierno" en el país en caso contrario. A su vez, continúan los bombardeos en toda la región, con ataques contra Irán, Israel y países del Golfo.

Esto es lo más destacado del día 39 de guerra:

Los mercados operan con cautela y el petróleo sigue subiendo

El barril de brent y el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subieron hasta los 109,77 dólares y los 112,41 respectivamente, en una jornada marcada por la cautela ante la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 %.

Las principales bolsas asiáticas, como el Kospi surcoreano o el Nikkei japonés, registraban ligeras variaciones durante las horas de negociación.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,22 %, a 73,08 dólares la onza.

Los inversores siguen de cerca los contactos entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán presentara una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y plantea un acuerdo permanente, con exigencias como el levantamiento de sanciones y garantías sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Continúan los ataques en toda la región

Teherán fue atacada en una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según informó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa hebreas (FDI), que no informaron sobre muertos o heridos.

El Ejército de Israel también dijo haber detectado proyectiles lanzados desde Irán, aunque no hay reportes de ningún impacto ni de heridos a raíz del ataque.

Baréin lanzó una alerta y pidió a sus residentes buscar refugio ante una nueva oleada de ataques lanzada desde Irán, mientras que Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos dijeron haber interceptado varios drones y misiles.

Japón pide a Irán garantizar la seguridad en Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, a garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz en medio de la liberación de un ciudadano nipón detenido.

Filipinas confirma una segunda víctima en Israel

El Gobierno de Filipinas confirmó la muerte de una segunda ciudadana en el conflicto en Oriente Medio. El fallecimiento sucedió el pasado 5 de abril en la ciudad portuaria de Haifa, después de que un misil impactara en la vivienda de la mujer, donde también perecieron su esposo israelí y los padres de este.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, el 3 de marzo de 2026 en el Despacho Oval, oyendo las intervenciones de su presidente, Donald Trump, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Juicio político al jefe del Pentágono

Además, la congresista demócrata Yassamin Ansari ha anunciado este lunes que solicitará un impeachment o juicio político para la destitución del secretario de Defensa, Pete Hegseth, al que ha señalado como "cómplice" de la guerra "ilegal y devastadora" emprendida por la Administración Trump en Irán.

"He solicitado la aplicación de la 25ª Enmienda y estoy presentando artículos de destitución contra Hegseth", ha afirmado en redes la representante Ansari, que ha acusado a Trump de estar "intensificando una guerra ilegal y devastadora, amenazando con crímenes de guerra masivos y atacando la infraestructura civil en Irán".

En este sentido, la demócrata de la Cámara de Representantes, que ha denunciado que la retórica de las últimas 48 horas del inquilino de la Casa Blanca "ha traspasado todos los límites", ha asegurado que "Pete Hegseth es cómplice" de las acciones militares comandadas por el presidente estadounidense.

Ansari no es la primera congresista demócrata en pedir la destitución del jefe del Pentágono, si bien la también representante Shri Thanedar, que inició la solicitud para un proceso de 'impeachment' en diciembre, no ha forzado aún una votación en la Cámara.

A su vez, el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut) y otros congresistas han afirmado que los planes para atacar infraestructura civil en Irán constituyen claros crímenes de guerra, aunque Heghseth ha mantenido su apoyo a los planes de Trump de seguir adelante con su ofensiva a pesar de las acusaciones de que el Ejército estadounidense está violando el Derecho Internacional.

Hasta el momento, más de 1.900 personas han muerto a causa de los ataques de Israel y Estados Unidos contra el país de los ayatolás, desde que ambos lanzaron su ofensiva contra Teherán el pasado 28 de febrero, de acuerdo con los últimos datos dados a conocer por la Media Luna Roja iraní.