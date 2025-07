Guerra en Ucrania hoy en directo: el jefe de la OTAN enciende las alarmas al hablar de los años que le quedan a Rusia para invadir este país fronterizo

“Si no invertimos, tendremos que aprender ruso”, ha advertido el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En una entrevista publicada el 5 de julio por The New York Times y recogida por Euromaidan Press, el ex primer ministro neerlandés ha lanzado un mensaje contundente a los países europeos: Rusia podría invadir Estonia en un plazo de cinco a siete años si la Alianza no refuerza de inmediato su capacidad de disuasión.

Aunque Rutte ha reconocido que “no existe una amenaza inmediata”, ha insistido en que el Kremlin “se está reconstituyendo a un ritmo sin precedentes en la historia reciente”, produciendo “tres veces más munición en tres meses que toda la OTAN en un año”. Según Euromaidan Press, el secretario general ha vinculado este rearme al apoyo de aliados como Corea del Norte, Irán y China, subrayando que la amenaza rusa ya no se limita a Ucrania: se extiende al conjunto de la seguridad europea.