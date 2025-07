Guerra Ucrania Rusia en directo: desvelan el gran beneficio del conflicto para este país

Desde Pekín no se disparan misiles ni se bombardean ciudades ucranianas, pero la guerra que arrasa Europa del Este le viene como anillo al dedo al régimen de Xi Jinping. Mientras Occidente moviliza miles de millones en ayuda militar y económica para Kiev y refuerza sus posiciones en Europa, China observa, calcula y saca rédito. No solo económico, sino estratégico, ideológico y militar. Lo dice el general australiano retirado, experto en geoestrategia Mick Ryan en su último boletín, que ha recogido el medio finlandés Uusisuomi: “Cada minuto que los líderes políticos y estratégicos de Estados Unidos dedican a pensar en Ucrania, es un minuto que no pueden dedicar a la amenaza china”.

La reflexión no nace del deseo de señalar a un culpable, sino de una radiografía sin paños calientes del pulso geopolítico en tiempos de guerra. En este tablero, la guerra en Ucrania actúa como el cortafuegos perfecto para interés de Pekín. No solo desgasta a Rusia, un socio incómodo pero necesario sino que también entretiene a su principal enemigo: los Estados Unidos. Ryan apunta directamente a los planes de Xi Jinping: “Es poco probable que él o sus estrategas entiendan la tragedia moral de la guerra. Xi no ha mostrado la más mínima empatía por el pueblo ucraniano desde que Rusia inició en febrero de 2022 su brutal intento de sometimiento”.