Guerra Ucrania Rusia en directo: investigadores hallan el refugio oculto de superlujo de los generales rusos

Una investigación de diversos medios ha descubierto un complejo turístico de lujo secreto para generales rusos en la isla rusa de Ruski, ubicada en el Pacífico, bajo la apariencia de una instalación de deportes de tiro. Así lo ha revelado la investigación conjunta de los medios Sistema, Current Time y Radio Free Europe/Radio Liberty, publicada el 28 de marzo.

Los periodistas informan que, en mayo de 2020, el entonces viceministro de Defensa, Timur Ivanov, ordenó la asignación de 20 hectáreas en la isla Ruski, en el Krai de Primorie, para un complejo de tiro deportivo, según informa el medio The New Voice of Ukraine. Los registros oficiales de propiedad rusos señalan el lugar como una base de entrenamiento para un complejo de tiro deportivo, pero los investigadores afirman que no se ha encontrado ningún campo de tiro.