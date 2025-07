Guerra Ucrania Rusia en directo: este es el país que los españoles ven como una nueva amenaza

Estados Unidos enviará sistemas de defensa aérea Patriot adicionales a Ucrania, como parte de un acuerdo financiado por la Unión Europea (UE) destinado a reforzar las defensas de Kiev contra la intensificación de los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos. Un paso que se produce en un momento en que el presidente norteamericano, Donald Trump, está expresando su creciente frustración con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Trump ha dado un respiro a Ucrania al reconocer que los Patrios se "necesitan desesperadamente" en el campo de batalla y permitir su llegada al país invadido, eso sí, financiados al 100 % por aliados europeos. El republicano, al regresar a Washington desde Nueva Jersey el domingo, añadió con insistencia: "Putin habla bien y luego bombardea a todo el mundo por la noche. No me gusta". Ayer, anunció nuevas medidas contra Rusia tras verse con el secretario general de la OTAN , Mark Rutte, empezando por una amenaza de aranceles si no hay paz en 50 días.