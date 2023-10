Guerra Ucrania Rusia en directo: última hora de Kiev, Zelenki y Putin

Biden pide al Partido Republicano apoyar el presupuesto anual para no poner en peligro la ayuda a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este lunes al Partido Republicano apoyar el presupuesto para todo un año y así no poner en peligro el envío de ayuda a Ucrania.



"Este acuerdo evita la crisis inmediata, pero termina en solo 44 días. E insto encarecidamente a mis compañeros republicanos del Congreso a que no esperen 44 días. No pierdan el tiempo como hicieron este verano y aprueben un acuerdo presupuestario de un año de duración. Cumplan el acuerdo que hicimos hace unos meses, cuando amenazaban con incumplir nuestra deuda nacional", ha asegurado Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca.



"Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que se interrumpa el apoyo estadounidense a Ucrania. Hay demasiadas vidas en juego, demasiados niños, demasiada gente. Espero plenamente que el presidente de la Cámara (de Representantes) y la mayoría de los republicanos del Congreso mantengan su compromiso de garantizar la aprobación del apoyo necesario para ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión y la brutalidad rusa", ha agregado el mandatario.