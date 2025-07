Guerra en Ucrania Rusia hoy en directo: destapan el verdadero coste de la guerra para Putin

“Les corté los dedos índices para que no pudieran volver a disparar”. El que habla es Dugar Zhamnjanov, un francotirador del Ejército ruso que este domingo, en horario de máxima audiencia, confesó en los informativos del estatal Rossiya 1, con total frialdad, cómo se dedicó a mutilar a los soldados rivales, capturados en la guerra de Ucrania. “Era necesario y no me arrepiento. Es mi deber y mi trabajo, que hago con orgullo”, confesaba el militar ante las cámaras de la televisión rusa.

Vestido con ropa de camuflaje y con un rifle de precisión en la mano, Zhamnjanov detalla su método para represaliar a los soldados capturados. Sin titubeos, ni filtros o atisbo de remordimiento. La escena forma parte del principal programa informativo del aparato propagandístico del Kremlin y que, según MTV Uutiset, se emitió como si se tratara de una simple anécdota en el frente de guerra.