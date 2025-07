Trump revela los detalles de su llamada con Putin y confiesa su frustración: "No estoy contento"

El presidente de Estados Undios, Donald Trump, dijo esta noche estar "descontento" porque no logró "ningún progreso" sobre las negociaciones de paz en Ucrania durante la conversación telefónica que mantuvo con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Tuvimos una llamada. Fue bastante larga y hablamos sobre muchos temas, incluido Irán. También conversamos de la guerra con Ucrania y no estoy contento sobre eso, no lo estoy", declaró ante la prensa antes de abordar el avión presidencial Air Force One con destino a Iowa.

Cuando los periodistas insistieron, el republicano agregó: "No, no logramos ningún progreso con ellos".

Según el reato difundido por el Kremlin, Trump le pidió a Putin un fin de las hostilidades en Ucrania, pero el mandatario ruso respondió que no renunciará a sus objetivos. "Rusia no se desviará de sus objetivos", dijo el asesor presidencial de política internacional, Yuri Ushakov, en rueda de prensa telefónica. Putin también dejó claro que Rusia mantiene su compromiso de lograr sus objetivos en Ucrania y abordar lo que describió como las "causas profundas" del conflicto.

La conversación telefónica, que duró casi una hora, tuvo lugar poco después de que Washington decidiera suspender algunos envíos de armas a Ucrania tras una revisión de su gasto militar.

La anterior llamada telefónica entre ambos líderes, que han mantenido al menos seis en lo que va de año, tuvo lugar el pasado 14 de junio, coincidiendo con el 79 cumpleaños del mandatario estadounidense.

Putin ha afirmado que lanzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022 para contrarrestar lo que denominó una amenaza a la seguridad derivada de las aspiraciones de Ucrania de unirse a la OTAN y para defender a las comunidades rusoparlantes, justificaciones que Kiev y sus aliados occidentales rechazan firmemente. Ha mantenido que cualquier futuro acuerdo de paz debe incluir la renuncia de Ucrania a sus ambiciones de unirse a la Alianza Atlántica y el reconocimiento de las conquistas territoriales de Rusia.

Historial de llamadas de Trump y Putin



La llamada marcó la sexta conversación reconocida públicamente entre los dos líderes desde que Trump regresó al cargo a principios de este año. Su última llamada confirmada tuvo lugar el 14 de junio, justo un día después de que Israel lanzara un ataque contra Irán. El renovado contacto entre Trump y Putin parece reflejar un interés mutuo en restablecer las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que se han deteriorado drásticamente durante la guerra en Ucrania, que ya entra en su cuarto año.

La conversación entre Trump y Putin se produce apenas dos días después de que el presidente ruso Putin mantuviera su primera llamada telefónica directa en casi tres años con el presidente francés, Emmanuel Macron.

La llamada del jueves también se produce tras el anuncio del Pentágono de suspender temporalmente los envíos de ciertas armas a Ucrania. La pausa, que forma parte de una reevaluación global de las reservas militares estadounidenses, afecta las entregas de sistemas de defensa aérea, artillería guiada de precisión y otros equipos críticos. Un funcionario estadounidense y un exfuncionario de seguridad nacional, ambos bajo condición de anonimato, confirmaron los tipos de armas retenidas, ya que el Departamento de Defensa aún no ha revelado los detalles.

En sus primeras declaraciones públicas sobre la pausa en los envíos, Trump dijo a la prensa el jueves que Estados Unidos sigue ayudando a Ucrania: "Estamos dando armas, pero hemos dado muchísimas armas, pero estamos dando armas y estamos trabajando con ellos y tratando de ayudarlos, pero Joe Biden vació todo nuestro país dándoles armas y tenemos que asegurarnos de tener suficiente para nosotros".

Ushakov dijo que la reciente pausa en la asistencia militar estadounidense a Ucrania no se discutió durante la conversación entre Trump y Putin.