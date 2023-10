Guerra Ucrania Rusia: última hora de Kiev, Zelenki y Putin en directo

Michel: "La unidad rara vez es espontánea y requiere mucho esfuerzo, trabajo político, de convergencia y diplomacia"

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, ha sido entrevistado por Euronews y se ha referido a si hay preocupación en Bruselas porque Eslovaquia y Polonia hayan dicho que van a suspender las entregas de armas a Kiev. "Llevamos diciéndolo desde que estalló la guerra de Rusia contra Ucrania. Eso no significa que no estemos atentos. Estamos atentos porque la unidad rara vez es espontánea y requiere mucho esfuerzo, trabajo político, de convergencia y diplomacia. Vamos a seguir muy comprometidos, como europeos; pero también con nuestros aliados y nuestros socios de todo el mundo, como Estados Unidos, Canadá, Japón y otros muchísimos países de todo el mundo que apoyan esta posición de la UE", indica.



A su entender, la ayuda europea sigue siendo inquebrantable, pese a todo. "Estamos extremadamente unidos y recuerdo que en las semanas y meses que siguieron al estallido de la guerra de Rusia contra Ucrania ya se especuló entonces con que los Veintisiete se fragmentarían y dividirían muy rápidamente. Esto no es lo que está ocurriendo y, por el contrario, el tiempo transcurrido ha consolidado posiciones. Ha reforzado la forma de sancionar a Rusia, contra la que se han decidido progresivamente once paquetes de sanciones. También ha fortalecido la decisión de apoyar a Ucrania económicamente, con armamento -algo inédito para la Unión Europea- y sobre todo con un gran apoyo político en los foros internacionales".