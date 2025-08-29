Hamás advierte a Israel que la invasión de Gaza le costará "la sangre de sus soldados"

Hamás lanza un aviso a las fuerzas israelíes. Las brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista palestino Hamás, han avisado este viernes a Israel de que, si sigue con sus planes de invadir la ciudad de Gaza, le va a costar "la sangre de soldados" israelíes. Además, alerta que aumentarán las posibilidades de que haya nuevos secuestros de soldados.

"Los planes para conquistar la ciudad de Gaza costarán al ejército enemigo la sangre de sus soldados y aumentarán las posibilidades de capturar nuevos soldados", ha indicado en un comunicado el portavoz de las Brigadas Al Qasam, Abu Obeida, en reacción del grupo palestino a los planes del ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Asimismo, ha avisado de las consecuencias para los rehenes israelíes que siguen en manos de Hamás de estos planes y asegura que sería culpa del "criminal de guerra Netanyahu y sus ministros nazis".

El brazo armado asevera en su mensaje que "asumirán toda responsabilidad por esto". "Decidieron obstinadamente reducir a la mitad el número de prisioneros enemigos vivos y que la mayoría de los cuerpos de sus prisioneros muertos desaparecerían para siempre", han agregado, refiriéndose a la última propuesta de alto el fuego rechazada por Netanyahu.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde el pasado día 8 a un plan militar propuesto por Netanyahu para ocupar la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Desde el ataque del 7 octubre de 2023, que causó más de 1.200 muertos, Hamás todavía retiene en la Franja de Gaza a 50 cautivos israelíes, de los que solo una veintena seguirían con vida, según Israel.

En total, desde que comenzó la ofensiva de Israel hace 22 meses contra Gaza, el Ejército israelí ha matado a al menos 63.025 personas y herido a más de 159.000 en el pequeño territorio, según el registro de las autoridades sanitarias.

Operación de gran intensidad en las afueras de Ciudad de Gaza

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la puesta en marcha de las "etapas iniciales" de su ofensiva a gran escala contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, horas después de anunciar el fin de la "pausa táctica" para la entrega de ayuda en la localidad.

"No estamos esperando. Hemos iniciado operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, quien ha recalcado que las tropas israelíes "operan con gran intensidad en las afueras de la ciudad". "Intensificaremos nuestros ataques y no dudaremos hasta que recuperemos a todos los secuestrados y Hamás sea desmantelado a nivel militar y gubernamental", ha apuntado en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

Así, Adrai ha hecho hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continúan luchando en la Franja de Gaza y asestan duros golpes a Hamás y a organizaciones terroristas, en preparación para las próximas etapas de la guerra".