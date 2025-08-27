Marchas masivas en Israel para reclamar un alto el fuego, mientras Trump anuncia una"gran reunión" sobre Gaza para hoy

Protesta en apoyo a las familias de los retenidos por Hamás, en la rebautizada como Plaza de los Rehenes de Tel Aviv (Israel), el 26 de agosto de 2025.

Cientos de miles de personas se han congregado este martes en las calles de Tel Aviv para exigir al Gobierno israelí que acepte el acuerdo de alto el fuego -propuesto por Qatar y Egipto y al que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)- y permita la liberación de los secuestrados que aún permanecen en la Franja de Gaza.

Más de 350.000 personas han acudido a las manifestaciones convocadas en la ciudad israelí, según ha estimado el Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado en el que ha mencionado "un mensaje claro: el Gobierno de Benjamin Netanyahu debe firmar el acuerdo que está sobre la mesa". "Todo el país exige el fin de la guerra y el regreso de todos los rehenes", ha reiteado la organización que ha convocado diversas acciones de protestas, entre ellas, el bloqueo de carreteras, bajo el lema "Israel se mantiene unido".

Como en otras ocasiones, los manifestantes han acusado al primer ministro israelí de anteponer sus intereses a la vida de los rehenes, prolongando la ofensiva por motivos políticos, teniendo en cuenta que sus socios de coalición -encabezados por los ministros de Seguridad, Itamar Ben Gvir, y de Finanzas, Bezalel Smotrich-, de quienes depende, se oponen a toda tregua en el enclave palestino.

Las multitudinarias marchas han coincidido con una reunión del jefe del Ejecutivo y su gabinete de seguridad de la que no ha trascendido ningún anuncio, si bien Netanyahu ha afirmado posteriormente que "empezó en Gaza y terminará en Gaza", unas declaraciones recogidas por el diario The Times of Israel.

"No dejaremos a esos monstruos allí, liberaremos a todos nuestros rehenes, nos aseguraremos de que Gaza ya no represente una amenaza para Israel", ha señalado, al tiempo que ha celebrado que su Gobierno esté bloqueando un futuro Estado palestino.

"Dije que impediríamos el establecimiento de un Estado palestino, y lo estamos haciendo juntos. Dije que construiríamos y conservaríamos partes de nuestra tierra, nuestra patria, y lo estamos haciendo", ha declarado.

¿Reunión clave o globo sonda?

Por su parte, esta madrugada se ha sabido que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigirá este miércoles una "gran reunión" para abordar la situación de Gaza. El enviado especial a Oriente Medio de Estados Unidos, Steve Witkoff, confirmó la reunión que se desarrollará en la Casa Blanca durante una entrevista en la cadena Fox News.

Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión, pero agregó que existe "optimismo" respecto a que la Administración Trump encuentre un camino que permita poner fin al conflicto en 2026.

Este martes, durante una reunión de gabinete, que se extendió por más de tres horas, Trump aseguró que no ve un "final concluyente" para el conflicto entre Israel y Palestina a corto plazo, pese a que 24 horas antes había dicho lo contrario. "No hay nada concluyente. Esto lleva mucho tiempo ocurriendo", dijo Trump durante una reunión de gabinete, cuando fue cuestionado por reporteros sobre las posibilidad de encontrar acuerdos. Supone desdecirse, porque menos de 24 horas antes había dicho que la guerra podría acabar en "dos o tres semanas".

Por su parte, la organización Human Rigth Watch (HRW) consideró este martes, en un comunicado que el Ejército de Estados Unidos "puede enfrentarse a consecuencias legales" por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.