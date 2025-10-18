Hasta 24 personas trans hospitalizadas tras un intento de suicidio colectivo en India

Al menos 24 personas de la comunidad transgénero han sido hospitalizadas en la ciudad de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh, tras un intento de suicidio colectivo ocurrido la noche del miércoles. Las autoridades locales han confirmado que las víctimas ingirieron fenol, un desinfectante altamente tóxico, con la intención de quitarse la vida.

Los afectados fueron ingresados en el Hospital Maharaja Yashwantrao, donde permanecen bajo observación médica. "Unas 25 personas de la comunidad trans han sido ingresadas en nuestro hospital. Dicen que han consumido fenol juntas", declaró el director del centro, Basant Kumar Ningwal, a la agencia de noticias india PTI.

Una dirigente de la comunidad, detenida

En el marco de la investigación, la Policía ha detenido a una reconocida figura local de la comunidad trans, Sapna Guru, también conocida como Sapna Haji. Según las autoridades, la mujer está acusada de amenazar y agredir a varias de las personas que intentaron suicidarse, después de exigirles el dinero recaudado para una conferencia que, al parecer, no se llegó a celebrar.

Junto a Sapna Guru, otras tres personas han sido arrestadas por su presunta implicación en los hechos, informó el subcomisario de Policía Rajesh Dandotiya, en declaraciones recogidas por el diario The Hindu.

Un suceso que conmociona al país



Aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles del suceso, la noticia ha generado una fuerte conmoción en India, donde la comunidad trans sigue enfrentando discriminación y exclusión social.