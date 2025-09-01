Hospitalizado Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York y apoyo clave de Trump, tras un accidente

El exalcalde Nueva York Rudy Giuliani, a su vez uno de los apoyos más clave del presidente Donald Trump, ha resultado herido de gravedad en un accidente de tráfico en la tarde del sábado, que no ha sido hecho público hasta la madrugada del domingo a este lunes. El también abogado y político republicano ha sido hospitalizado tras sufrir una fractura vertebral, además de distintas heridas y contusiones.

En este sentido, el suceso tuvo lugar cuando se produjo la colisión por alcance, un vehículo que circulaba a gran velocidad y embistió el coche de alquiler en el que viajaba Giuliani en una autovía del estado de New Hampshire. Según la versión del equipo del que fue abogado de Trump en el intento de anular los resultados de las elecciones de 2020, todo se debió a un gesto de civismo de Giuliani: "Antes del incidente, una mujer que estaba sufriendo violencia doméstica le hizo señas para que se detuviera. Permaneció en el lugar hasta que llegaron los agentes para garantizar su seguridad".

"Mientras circulaba por la autopista, el vehículo del [ex]alcalde Giuliani fue embestido por detrás a gran velocidad. Fue trasladado a un centro de traumatología cercano, donde le diagnosticaron una fractura de vértebras torácicas, múltiples laceraciones y contusiones, así como lesiones en el brazo izquierdo y la parte inferior de la pierna", explicaron desde el equipo de seguridad de Giuliani, en un comunicado difundido a través de la red social X.

"Absténganse de difundir teorías conspirativas infundadas"

Por otro lado, y también en una publicación posterior del equipo de Giuliani, han asegurado que no había motivación de una hipotética intencionalidad y que "este no fue un ataque dirigido", destacando el dato de que el exregidor circulaba en un coche de alquiler que "nadie sabía que era él". También han reclamado "que respeten la privacidad y la recuperación del (ex)alcalde Giuliani, y que se abstengan de difundir teorías conspirativas infundadas".

Cabe recordar que quien fue alcalde en la Gran Manzana durante momentos históricos como el ataque terrorista del 11-S, fue demandado por un antigua empleada, en 2023, acusado de presunto acoso y agresión sexual, impago de salarios y otras conductas indebidas.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.