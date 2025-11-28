Investigan la ejecución de dos palestinos desarmados en Yenín a manos de soldados del ejército israelí

La difusión desde el Gobierno palestino de un vídeo en el que se muestra a dos palestinos desarmados ejecutados por soldados israelíes en Yenín (Cisjordania) ha desencadenado una investigación conjunta del Ejército y de la Policía de Israel, además de provocar una oleada de condenas por parte de las autoridades palestinas, de organizaciones locales y de varios responsables políticos de la región. Las imágenes, verificadas por varios medios —incluida la agencia Reuters—, recogen el momento en que los dos hombres aparecen en actitud de rendición antes de recibir varios disparos a corta distancia.

Según la primera versión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los dos palestinos formaban parte de una “red terrorista” en la ciudad situada en el norte de Cisjordania. El mando militar explicó que sus tropas y la Policía de Fronteras rodearon un edificio y aplicaron un “procedimiento de rendición” que se prolongó durante horas. En un comunicado posterior, el Ejército admitió que sus efectivos “dispararon” contra los dos “sospechosos” después de que ambos salieran del inmueble con las manos en alto, sin aclarar por qué abrieron fuego ni qué riesgo representaban en ese momento.

Las imágenes difundidas por el Gobierno palestino —y recogidas por cadenas como Alghad y Al Quds— muestran a los dos hombres saliendo de un garaje de rodillas, con las manos detrás de la cabeza y rodeados de soldados que les apuntan con fusiles. La secuencia avanza con los dos palestinos dirigidos de nuevo hacia la estructura, siempre bajo vigilancia. En ese instante se escuchan varios disparos y uno de ellos cae inmóvil. Un periodista de Reuters que se encontraba en las inmediaciones vio a los hombres salir en actitud de rendición y, tras el tiroteo, observó a las fuerzas israelíes junto a un cuerpo aparentemente sin vida. La agencia cita además al Ministerio de Sanidad palestino, que identificó a los fallecidos como Montasir Abdullah, de 26 años, y Yusuf Asasa, de 37.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, respaldó públicamente la actuación de los uniformados. “Los combatientes actuaron exactamente como deben. Los terroristas deben morir”, escribió en X. El gobernador de Yenín, Kamal Abu al-Rub, acusó a los soldados de realizar una “ejecución a sangre fría” y expresó dudas sobre la posibilidad de que Israel impulse una investigación “genuina”.

El Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina calificó el suceso de “atroz ejecución” y lo describió como un “crimen de guerra documentado” que vulnera “todas las leyes, acuerdos y normas internacionales”. También sostuvo que este episodio forma parte de una política “sistemática y generalizada de asesinatos deliberados” que, según denuncia, busca convertir la tierra palestina “en un escenario de crímenes de guerra”. La ANP instó al Consejo de Seguridad de la ONU a tomar “medidas inmediatas” para frenar la “maquinaria de matanza israelí” y a desplegar mecanismos de protección internacional, incluida la posibilidad de enviar fuerzas de paz.

Hamás difundió otro comunicado y denunció la “ejecución a sangre fría” de dos jóvenes “desarmados” que “no representaban ninguna amenaza”. La organización describió el suceso como un “nuevo eslabón” dentro de una “campaña sistemática de exterminio y limpieza étnica”. Aunque no reclamó a los dos hombres como militantes propios, pidió a la comunidad internacional que actúe para detener lo que definió como “ejecuciones de campo” cada vez más frecuentes. Reuters confirma que Hamás no atribuyó a los fallecidos ninguna filiación orgánica.

El incidente se produjo durante una intervención militar israelí en el norte de Cisjordania que coincidió con otra redada en la gobernación de Tubas, donde al menos 25 palestinos resultaron heridos y un centenar quedaron detenidos, según la ANP. Las autoridades israelíes aseguran que estas operaciones buscan frenar a las milicias palestinas, consideradas organizaciones terroristas, mientras que la parte palestina denuncia desplazamientos forzosos, destrucción de viviendas y un endurecimiento de las restricciones de movimiento que afecta de forma grave a la economía local.

El contexto militar en la zona se ha endurecido de forma sostenida. Human Rights Watch documentó recientemente el desplazamiento de unas 32.000 personas tras las incursiones en Yenín, Tulkarem y Nur Shams desde 2023. La ONU, a través de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), contabiliza 669 palestinos muertos en Cisjordania entre enero de 2024 y octubre de 2025 por ataques aéreos, fuego israelí u otros incidentes vinculados a fuerzas de seguridad.

Aunque el Ejército israelí promete que el caso llegará a “los cuerpos profesionales relevantes”, tanto la ANP como diversas organizaciones palestinas insisten en que el vídeo elimina cualquier duda sobre lo ocurrido. La investigación abierta deberá aclarar por qué los soldados dispararon contra dos hombres que, según todas las versiones visuales y testimoniales citadas —incluida Reuters—, se habían rendido, se encontraban desarmados y no representaban una amenaza inmediata.