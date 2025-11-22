La COP30 aprueba un documento final para enfrentar el cambio climático: qué incluye y qué no

En el exterior del recinto de la conferencia mundial sobre clima COP30 todo parece bastante normal la mañana después del incendio.

Los países reunidos en la cumbre climática de la ONU (COP30) han aprobado este sábado por consenso un documento final que no contiene referencia explícita a los combustibles fósiles. Este acuerdo tiene la intención de aumentar la ambición de las acciones para enfrentar el calentamiento global.

El presidente de la COP30, el brasileño André Corrêa do Lago, reconoció durante su intervención en la sesión plenaria de clausura que algunos países "tenían mayores ambiciones", y se comprometió a abordar sus preocupaciones a lo largo del próximo año. El texto principal de la cumbre, presentado por la presidencia brasileña, no menciona la necesidad de dejar atrás los hidrocarburos, pese a la insistencia de la Unión Europea y de países como Colombia de que se incluyera.

El documento, de ocho páginas, se divulga tras un día de intensas negociaciones que se extendieron durante la madrugada. Aun así, mantiene las críticas de más de una treintena de países y la presión de los estados petroleros para mantener la omisión. Además, impulsado por la presidencia brasileña y con un apoyo inicial de las partes involucradas, en el capítulo de financiación se mantiene el acuerdo alcanzado en la COP29 de Bakú (Azerbaiyán), en el que se "urge" a los países ricos a mantenerse "en el rumbo" al objetivo de aportar 300.000 millones de dólares anuales a los emergentes.

Este informe decide, finalmente, "avanzar acciones urgentes" para aumentar la financiación hasta 1,3 billones de dólares anuales para 2035, con fuentes públicas y privadas, también sin cambios con respecto a Bakú. De hecho, una de las demandas principales de los países emergentes en esta cumbre climática era triplicar el financiamiento de los fondos públicos.

Asimismo, el documento "toma nota" de la hoja de ruta Bakú-Belém, una propuesta presentada al inicio de la COP30 que propone ideas para recaudar fondos, tales como gravar el lujo, la tecnología o el material bélico. En tanto, reafirma que las medidas adoptadas para combatir el cambio climático, incluidas las medidas unilaterales, "no deben constituir un medio de discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción encubierta del comercio internacional".

El cambio climático "es una preocupación común de la humanidad"

El texto reconoce que el cambio climático "es una preocupación común de la humanidad". Además, reafirma el compromiso de las partes con lo establecido en el Acuerdo de París. También con uno de sus objetivos principales: "proseguir los esfuerzos" para limitar el aumento de temperatura 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.

Para acercarse al objetivo, el documento llama, entre otras acciones, a "conservar, proteger y restaurar la naturaleza y los ecosistemas" a través de "la intensificación de los esfuerzos para detener y revertir la deforestación y la degradación forestal para 2030", uno de los objetivos del Acuerdo. Así como "reconoce la importancia fundamental de la cooperación internacional" para avanzar en los objetivos del Acuerdo de París "a largo plazo", así como sostiene "la importancia" de "crear oportunidades que permitan responder a la urgente necesidad de hacer frente al cambio climático".

Por último, destaca los avances "colectivos significativos" desde la adopción del acuerdo en la capital francesa hace diez años, que preveía un aumento de temperatura mundial por encima de los cuatro grados.