La Global Sumud Flotilla no parará pese a la "operación intimidatoria" de Israel: "Seguimos navegando"

La relatora especial de Naciones Unidas (ONU) para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, ha reconocido este miércoles que los 47 barcos de la Global Sumud Flotilla (GSF) viven "momentos críticos" cuando se encuentran a tan solo un centenar de millas de Gaza. "Estoy preocupada", ha observado Albanese durante una rueda de prensa en la que dos de los miembros a bordo de la Flotilla, los activistas brasileños Thiago Ávila y Lisi Proença, han relatado la "operación intimidatoria" que "las fuerzas navales israelíes lanzaron contra" las embarcaciones civiles durante la madrugada del martes al miércoles.

Tal y como ha relatado Proenca, que viaja en el mismo buque que Ada Colau, el Sirius, alrededor de las 3.30 horas de la madrugada vieron dos barcos no identificados cerca, momento en el que se activó la máxima alerta. "Nos pusimos todos en posición, con los chalecos salvavidas y las manos levantadas para demostrar que somos una misión humanitaria y pacífica", ha recordado la activista brasileña. Los barcos israelíes se acercaron a gran velocidad y estuvieron unos quince minutos rodeando embarcaciones de la Flotilla, primero uno de los buques líderes, el Alma, y después el propio Sirius, que según la organización fueron "rodeados agresivamente por un buque naval israelí". Una vez que los navíos de Israel abandonaron el lugar, la tripulación comprobó que muchos de los sistemas de comunicación ya no funcionaban, incluidas las transmisiones de circuito cerrado. "Nos quitaron internet, las cámaras de streaming dejaron de funcionar y también la navegación GPS", ha apuntado Thiago Ávila. "Estuvimos asustados, podía sentirse la tensión. No estamos acostumbrados a esto, somos civiles", ha añadido Lisi Proenca. Pese a las amenazas, Ávila ha dicho que no se dejarán intimidar: "Seguimos navegando".

La relatora de Naciones Unidas, la primera en denunciar que Israel cometía un genocidio en Gaza, ha insistido en que la misión de la Global Sumud Flotilla es "absolutamente legal". "Es Israel quien comete crímenes de guerra y un genocidio. Es Israel quien está obligado a cesar sus amenazas a la Flotilla y asegurar que la ayuda humanitaria pueda llegar al pueblo palestinos", ha señalado después de recordar que Israel creó "un guetto en 1948" y luego restringió la entrada de suministros con el bloqueo marítimo, terrestre y aéreo de 2007. Lo que pretenden todas las flotillas a Gaza, ha apuntado Albanese, "es romper las puertas de un campo de concentración".

Albanese ha aprovechado también para señalar la complicidad de la comunidad internacional con Israel y el aislamiento de la Flotilla. "No somos ilusos. Sabemos que la ayuda humanitaria que llevan los barcos es una gota en el océano, pero lo que está haciendo la Flotilla es alentar a que se cumpla el derecho internacional mientras otros no hacen nada o incluso ayudan a Israel. El hecho de que no haya Estados protegiendo a la Flotilla es increíble y debería tener consecuencias", ha dicho.

En estos momentos, los más de 40 barcos de la Flotilla se encuentran ya en aguas del Mediterráneo consideradas de alto riesgo porque es donde Israel ha interceptado y asaltado otros intentos de romper el bloqueo marítimo en el pasado. Y, sin embargo, tal y como ha señalado la relatora de Naciones Unidas, las aguas de Palestina "no son legítimas de Israel". "Israel no tiene soberanía en aguas palestinas", mucho menos en aguas internacionales. "Israel estaría cometiendo un acto ilegal si secuestra a los miembros de la Flotilla y los traslada al país. Otro acto ilegal cometido por Israel y otro acto ilegal permitido por el resto de los Estados. Si la Flotilla es interceptada no solo sería un castigo colectivo o un acto de intimidación, sería otra violación de la ley internacional", ha denunciado Albanese, quien ha pedido perdón por la posición del Gobierno de su país, Italia: "No amenazáis la paz. Es la ocupación ilegal, el genocidio, lo que amenaza la paz".

Albanese ha realizado también un llamamiento a la ciudadanía para que siga "presionando" a sus respectivos Gobiernos, sobre todo de la UE. "Presionad para que envíen a la Armada. Europa tiene que enviar navíos para romper el bloqueo", ha solicitado al tiempo que se ha preguntado cómo los Estados pueden "tolerar" lo que sucede. "Hay docenas y docenas de personas asesinadas cada día, incluyendo niños y niñas. Preguntaos qué pasaría si los muertos fueran 20.000 niños israelíes, 20.000 niños franceses, italianos, estadounidenses... ¿Cómo podemos tolerar esto?"